Новости по теме горы

Всемирный День снега отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, в этом году эта дата выпала на 22 января.
Международный день гор, установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года, отмечается 11 декабря.
О проблемах топонимики горных местностей, о том, как сохранить старинные абхазские названия, и как правильно вести себя в горах, читайте в репортаже корреспондента Sputnik Асиды Квициния.
Репортаж Тенгиза Тарба "Фантастический Ски-тур в горах Абхазии" победил в номинации "Профессиональный видеорепортаж о путешествии".
О самых роскошных городских дачах с большими ухоженными садами и парками у подножья горы Хатхуа читайте в материале Арифы Капба.
Открытие горного маршрута из Карачаево-Черкесии в Абхазию благоприятно повлияет на развитие горного туризма в республике, считает президент Абхазского географического общества Левард Барцыц.
Несмотря на то, что большинство туристов представляют отдых в Стране Души как отдых на пляже у моря, горная Абхазия богата удивительными природными достопримечательностями.
Ночью и утром во вторник непогода обрушится как на горную зону, так и на прибрежную, сообщает управление гражданской обороны. Населению и туристам в этот период воздержаться от походов в горы.
С незапамятных времен Эльбрус привлекал к себе людей. Много веков люди стремились покорить вершину, чтобы проверить себя, испытать и укрепить свое тело и дух. Среди них и группа наших соотечественников, в том числе первая девушка из Абхазии Диана Чукбар, которая дважды участвовала в восхождении на самую высокую вершину Европы.
На месте обнаружения тела мужчины за перевалом Дятлова были изъяты несколько записных книжек. Предполагается, что погибший может быть отшельником по имени Олег. Записные книжки помогут узнать о последних событиях в его жизни.
О том, предстоит ли Главному Кавказскому хребту стать мостом, соединяющим в единое целое родственные этнические группы, как это было в прошлом, рассуждает политолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.
Группа продолжает идти по намеченному маршруту и выходит на связь, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.
Горнолыжные курорты в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Абхазии, Сербии, Черногории, Киргизии, Казахстане располагают разнообразными трассами, подъемниками и гостиницами.
Автор проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба отправится в долину Ауадхара и к перевалу Чхы в первые дни 2016 года.
О процессе создания фильма на презентации зимней серии проекта "Горная Абхазия" подробно рассказал Тенгиз Тарба.
По словам замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна Делибалтяна, огнем охвачено 2-3 гектара леса.
Для победы в конкурсе "Моя планета-2015" проекту "Горная Абхазия" необходима поддержка аудитории.
3D панорама Бзыбского храма и его окрестностей продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Панорама "Гегский водопад" в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама Голубого озера продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.