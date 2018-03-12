Новости по теме импорт

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о применении специальных экономических мер против Турции. Данным документом вводится в том числе запрет на ввоз в РФ с 1 января 2016 года ряда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турция.
Вопрос об отсутствии необходимости импорта может быть решен 11 ноября, так как Украина нуждалась в российской электроэнергии только в связи с достройкой линии Росно-Киев, сообщил глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин
Объем запасов газа обнаруженного в территориальных водах Египта месторождения хватит стране как минимум на десять лет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Чтобы отказаться от импорта газа стране потребуется один-два года.
Крупные импортеры алкоголя, опрошенные газетой "Коммерсант", собираются на следующей неделе существенно поднять цены на свою продукцию, часть импортеров пока не приняли решения о повышении цен, но считают этот вариант развития событий вероятным.
Начальник отдела внешнеэкономических связей и инвестиционной политики Министерства экономики Абхазии Даур Арнаут прокомментировал Sputnik выход абхазского вина на лидирующие позиции на российском рынке.
Общее суточное потребление природного газа Украиной составляет 32,6 миллиона. Газ для украинских потребителей импортируется по словацкому газотранспортному коридору.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.