Новости по теме импорт

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о применении специальных экономических мер против Турции. Данным документом вводится в том числе запрет на ввоз в РФ с 1 января 2016 года ряда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турция.