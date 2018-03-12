Новости по теме история

Об истории дома, который навсегда связан с легендарной семьей Нестора и Сарии Лакоба, читайте в материале Арифы Капба.
День памяти жертв Кавказской войны начался в столице Абхазии с траурного шествия и возложения цветов.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей о ветеране Отечественной войны 1992-1993 годов Адгура Джения.
15 марта 1929 года Президиум центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров ССР Абхазия принял постановление "Об организации архивного дела".
Заявления жены президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что гаремы давали женщинам образование, вызвали негативные отклики в социальных сетях.
Музей истории зарубежных абхазов имени Омара Беигуаа открылся в 2013 году в Сухуме, он расположился на первом этаже жилого дома, в квартире, подаренной ученому руководством республики накануне Отечественной войны народа Абхазии.
Об истории здания Сухумского общества взаимного кредита, построенного абхазским архитектором Ражденом Какуба, читайте в материале Арифы Капба.
О загадочной истории диагностирования поломки авто с помощью паранормальных сил рассказал колумнист Sputnik Батал Шулумба.
15 января в центре Гудауты было снесено историческое здания начала XX века.
О том, насколько необходимы подводные исследования в Абхазии, рассказал в интервью Sputnik археолог, историк Руслан Барцыц.
О том, что таит дно Черного моря и насколько необходимы подводные исследования в Абхазии, рассказал в интервью Sputnik археолог, историк Руслан Барцыц.
Как отмечает эксперт по этикету Элеонора Басманова, слова благодарности порождают действия, которые направлены на создание социальных союзов.
Переиздание книги Гитлера недопустимо в цивилизованном обществе, таким попустительством в отношении распространения идеологии нацизма дискредитируются европейские ценности, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк.
Фотовыставка с видами старого Сухума открылась в Центральном выставочном зале столицы 21 декабря.
За более чем 150-летнюю историю абхазской письменности алфавит неоднократно подвергался изменениям.
О сухумских домах и виллах княжеской фамилии Чачба, потомков владетельных князей Абхазии рассказывает Арифа Капба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Асланбека Мирзоева, который за вклад в победу в Отечественной войне 1992-93 годов был удостоен звания Герой Абхазии.
О необходимости консервации сохранившихся исторических памятников и их постоянного мониторинга рассказал Александр Скаков, научный сотрудник Института востоковедения РАН .
Разрушение культурных объектов происходит в результате незаконных раскопок, а также столкновений между боевиками и правительственными войсками, заявил генеральный директор департамента древностей и музеев страны Маамун Абдулкарим.
Мероприятия в рамках проекта "Аҿар, аԥсышәала шәцәажәала!" ("Молодежь, говори на абхазском!") будут проходить в течение года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.