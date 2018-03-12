Новости по теме климат

С древних времен предки абхазов предсказывали погоду по поведению животных и растений, однако в современном мире даже научно обоснованные народные поверья утратили силу из-за изменения климата на планете.
Февраль 2016 года характеризуется сверхповышенным температурным режимом, средний показатель температуры воздуха в этом месяце увеличился вдвое и составил 15˚С, рассказал глава Гидрометеослужбы республики Левард Барцыц.
Климатологи заявляют, что январь побил все температурные рекорды за последние 135 лет, и что февраль тоже может стать рекордно теплым месяцем.
Земля начнет вращаться медленнее, а ее ось отклонится примерно на сантиметр. Изменения происходят из-за глобального потепления и массового таяния ледников, говорится в исследовании гарвардских ученых.
Итоговый проект соглашения по климату предполагает повышение глобальной температуры не более чем на 2 градуса, некоторые страны предложили поставить планку в 1,5 градуса, заявил глава МИД Франции. Представители 196 сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (195 стран и Евросоюз) заключили в субботу вечером в Париже новое соглашение ООН.
Вероятность заключения нового договора по климату увеличилась благодаря договоренности Вашингтона и Пекина по ограничению парниковых выбросов, достигнутой по итогам переговоров Барака Обамы и Си Цзиньпина в пятницу 25 сентября.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.