Новости по теме мандарины

Новое оборудование по выпуску пластиковых ящиков презентовало президенту Абхазии руководство Гулрыпшского сельхозпредприятия “София”.
Министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Эшба рассказал в интервью Sputnik Абхазия о состоянии цитрусовых хозяйств в республике и планах министерства по их развитию.
На территорию РФ фрукты провезли как грузинские, однако эксперты выяснили, что на самом деле мандарины привезены из Южной Европы и, соответственно, попадают под санкции.
По сообщению Россельхознадзора, более 200 кг цитрусовых ввезли в Россию уже после введения эмбарго на турецкие продукты.
Мандарин – самый известный фрукт Абхазии, для многих он символ праздничного зимнего настроения и Нового года.
Первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета Абхазии Мсауст Шамба рассказал корреспонденту Sputnik о начавшемся в республике цитрусовом сезоне. По его прогнозам, в этом году количество экспортируемых мандаринов будет гораздо меньше.
Первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета Абхазии Мсоуст Шамба рассказал корреспонденту Sputnik о начавшемся в республике цитрусовом сезоне. По его прогнозам, в этом году количество экспортируемых мандаринов будет гораздо меньше.
Сбор мандаринов начался в Абхазии. Обычно он начинается в начале ноября. В этом году из-за непогоды к сбору урожая приступили в середине месяца.
Министр сельского хозяйства Республики Абхазия Тимур Эшба рассказал корреспонденту Sputnik о том, что в этом году урожай мандаринов гораздо хуже, чем в прошлом.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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