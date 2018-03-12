Новости по теме пожар

Приблизительно в 110 километрах от каспийского берега на плывущем под российским флагом корабле "PALFLOT 2" произошел пожар Российского танкера.
Пожар возник днем в воскресенье на нулевом этаже собора, где находится типография. Причины возгорания еще не известны.
Ранее сообщалось, что утром 15 марта в правоохранительные органы республики поступило сообщение об обнаружении тел 12 человек, в одном из домов города Стерлитамака без видимых телесных повреждений после тушения пожара.
Пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области произошел в пятницу в 12.37 в цехе помески и укупорки пороха.
В здании центрального аппарата ГКНБ в центре Бишкека произошло короткое замыкание, в результате чего сгорел один служебный кабинет.
Полицейские, заметив клубы дыма из окон жилого дома, передали сообщение дежурному, затем смогли успокоить зовущих на помощь женщин и нашли способ, как спасти людей при помощи подручных средств.
Крупный пожар вспыхнул утром в понедельник в мебельном магазине в городе Бердске Новосибирской области; дымом заволокло участок федеральной трассы М-52 (улица Вокзальная в Бердске), машины направляли в объезд.
Сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 22.00 по местному времени, на месте работали 20 единиц техники, 85 человек личного состава.
Взрыв произошел рано утром во вторник в квартире на четвертом этаже, обрушились десять квартир в одном из подъездов, сообщило ГУМЧС Ярославля.
При пожаре на улице Стромынка в Москве, при котором погибли 12 человек, выжил мужчина. Предварительно установлено, что погибшие были мигрантами из Средней Азии.
Частная зоогалерея находится в Центральном парке культуры и отдыха города. По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания электропроводки. Животные, которые содержались в помещении, погибли. Точных данных о числе погибших животных пока нет.
При пожаре в частном доме в селе Старый Кувак погибли пятеро детей и их мать, супруг погибшей госпитализирован. Всего в семье воспитывалось шестеро детей - шестой ребенок в ночь трагедии находился у бабушки.
В результате пожара в четырехэтажном здании администрации в городе Дудинка на севере Красноярского края по предварительным данным погибло два человека, восемь травмированы.
Сейчас решается вопрос, будет ли выдаваться жилищный сертификат или предоставляться квартира, сообщил глава администрации Волгограда Александр Чунаков.
Пожар в торговом центре был локализован в 14:07 на 200 квадратных метрах. Два человека пострадали и были доставлены в больницу, сообщили в Южном региональном центре МЧС России.
В ночь на 13 декабря произошел пожар в Воронежском психоневрологическом диспансере в селе Алферовка Новохоперского района. В здании находились 74 человека. МЧС России уточняет, что тела 21 погибших обнаружены на месте пожара в психоневрологическом интернате. Еще двое скончались в больнице.
По словам замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна Делибалтяна, огнем охвачено 2-3 гектара леса.
Площадь пожара в доме составила около 30 квадратных метров.
Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании British Airways загорелся перед взлетом в аэропорту американского Лас-Вегаса, все находившиеся на борту были эвакуированы. Смотрите кадры с места ЧП.
Ранее поступила информация о двух пострадавших. Пассажирский самолет Boeing 777 со 159 пассажирами и 13 членами экипажа загорелся перед взлетом, все находившиеся на борту были эвакуированы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.