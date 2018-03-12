Новости по теме президентские выборы

По итогам первичных выборов в штате Южная Каролина, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон значительно увеличила отрыв от Берни Сандерса набрав 544 голоса, против 85 у соперника.
Лидер партии Эмилия Слабунова считает, что у партии "Яблоко" есть "очень веские причины", чтобы принять решение о выдвижении Явлинского в качестве своего кандидата на пост главы РФ.
В январе 2017 года завершится 10-летний срок пребывания на посту главы республики Адыгея Аслана Тхакушинова. Пока не известно будет ли Тхакушинов участвовать в новой предвыборной гонке.
Решать, кто будет новым главой США, должен американский народ, а цель России - стремиться улучшать российско-американские отношения на условиях равноправия и учета взаимных интересов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
В США сейчас наблюдается явная усталость избирателей от однотипных лиц, и люди готовы лучше воспринимать таких неожиданных кандидатов, как Дональд Трамп или экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, считает политолог Федор Лукьянов.
По результатам опросов лидирует правоцентрист Марселу Ребелу ди Соза.
Оппозиционер Маурисио Макри получил 51,40% голосов избирателей, проправительственный кандидат Даниэль Сциоли набрал 48,60% во втором туре президентских выборов в Аргентине.
После оглашения предварительных подсчетов стало известно, что никто не набирает достаточного количества голосов для победы на выборах в президенты Аргентины.
Асад готов пойти на еще одни досрочные выборы, он не боится политической конкуренции, потому что чувствует поддержку народа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.