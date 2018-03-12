Новости по теме снег

Всемирный День снега отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, в этом году эта дата выпала на 22 января.
В связи с осложнением погодных условий водителей просят быть максимально внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим, говорится в сообщении государственного учреждения "Центр организации дорожного движения".
Из-за смены относительно теплой массы воздуха на холодную в выходные дни на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода.
Активное таяние снега может вызвать половодье весной, рассказал Sputnik глава Гидрометеослужбы Абхазии Левард Барцыц.
Новый 2016 год отметился в нашей жизни пушистым белым снегом, выпавшим в самые первые январские дни. О снежном юбилее рассказала Sputnik Арифа Капба.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар рассказал в интервью Sputnik о последствиях снегопада для природы Абхазии.
Пока одни согреваются дома с кружечкой горячего чая, другие спешат на улицу. Нужно успеть вдоволь наиграться в снежки, пока снег не растаял.
Водитель с 20-летним стажем, член автоклуба "Аиааира" Сергей Никитченко рассказал в интервью Sputnik о мерах предосторожности во время езды при гололеде и том, что делать, если машину все-таки занесло.
Ситуация на республиканской трассе Сухум-Псоу сложная, если снегопад не прекратится, республиканскую трассу придется закрыть на некоторое время, сообщил гендиректор ГК "Абхазавтодор" Леонид Лолуа.
Прошлой ночью в Очамчырском районе было обесточено несколько сел.
В новогоднюю ночь жителей Абхазии ждал волшебный подарок - в первые часы 2016 года пошел снег.
Директор РРНП Рита Лолуа сказала Sputnik, что с выпадением снега дорогу в Рицинский реликтовый национальный парк закрыли для автобусов и микроавтобусов.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.