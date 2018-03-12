Новости по теме суд

По делу об акциях протеста в Киеве также допрашивали лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, экс-премьера страны Арсения Яценюка, главу МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
На этой неделе прошли два суда по киберпреступлениям, колумнист Sputnik Владимир Бегунов делится своими впечатлениями от процессов и считает, что они являются маркерами глобальных проблем в республике.
Началось новое рассмотрение дела о групповом убийстве россиянки Екатерины Косовой, совершенном в Абхазии в 2013 году.
Судебное заседание по делу о покушении на жизнь бывшего президента Абхазии Александра Анкваба, в ходе которого прокурор просила назначить сроки заключения подсудимым, состоялось во вторник 22 марта.
Как заявил один из консулов Украины, всего в украинской делегации сейчас находятся девять дипломатов, но, возможно, позднее приедет кто-то еще.
Савченко начала пить воду, еду по-прежнему принимать отказывается, но после вынесения приговора гражданка Украины вновь намерена объявить сухую голодовку, напомнил адвокат.
По мнению главы европейской дипломатии, освобождение Савченко соответствовало бы обязательствам в рамках минских договоренностей.
Ранее стало известно, что суд в Стамбуле назначил внешних руководителей для турецкой оппозиционной газеты Zaman. По мнению сотрудников издания, подобное назначение приведет к закрытию газеты.
Недовольство Савченко вчера вызвал тот факт, что суд перенес ее выступление с последним словом с 3 на 9 марта.
Адвокат Илья Новиков напомнил о детализации телефонных звонков Савченко, которая, на его взгляд, доказывает, что подсудимая в момент обстрела находилась не в тех местах, о которых речь идет в обвинительном заключении.
Судебный процесс по надзорному представлению Генпрокуратуры на постановление Сухумского городского суда и Кассационной коллегии Верховного Суда Абхазии по делу бывшего гендиректора ГК "Черноморэнерго" Резо Зантария состоялся в среду 2 марта.
В прениях стороны обвинения и защиты проанализируют представленные в ходе процесса доказательства и попросят суд вынести определенный приговор по делу.
Судебный процесс по надзорному представлению Генпрокуратуры на постановление Сухумского городского суда и Кассационной коллегии Верховного Суда Абхазии по делу бывшего гендиректора ГК "Черноморэнерго" Резо Зантария и главного бухгалтера компании Людмилы Сысак, состоялся в пятницу 26 февраля.
Ранее суд предписал Apple помочь ФБР в доступе к смартфону, однако компания заявила, что не намерена этого делать.
Окружной суд Гааги во вторник рассматривает жалобу России на взыскание с нее 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании.
Учитывая то, что МУС сейчас пытается доказать, что в событиях 2008 года были виноваты осетины и их друзья, в лице России, не стоит ожидать объективных выводов со стороны этого судебного органа, считает президент Южной Осетии Леонид Тибилов.
Судебное заседание по делу о покушении на жизнь бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в пятницу 5 февраля.
Обвинительный приговор вынесен в отношении Амура Джикирба, Гурама Топуридзе, Гурама Инапшба и Алиаса Адзынба за вооруженное разбойное нападение, а также за убийство, сопряженное с разбойным нападением.
Cледствие вменяет Савченко соучастие в убийстве двух российских журналистов в Донбассе летом 2014 года, а также незаконное пересечение границы РФ и Украины под видом беженки.
Южная Осетия готова содействовать объективному и профессиональному расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Южной Осетии в 2008 году, заявили в МИД республики.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.