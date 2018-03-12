Новости по теме туристы

3D панорама Новоафонской пещеры продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Туристическая отрасль Абхазии не пострадает от введения виз, изменения ударят по Турции, откуда через Республику Абхазия проходит большой поток грузов, считает эксперт.
Абхазия готова к увеличению числа отдыхающих, дефицита койко-мест и роста цен при размещении не прогнозируется, сообщили в Министерстве по курортам и туризму.
Спасательные работы завершены, в настоящее время спасатели вместе с группой москвичей эвакуируют тело погибшего туриста.
Во время очередного спуска с хребта 45-летний гражданин ФРГ самовольно отклонился от установленного безопасного маршрута катания, съехав в сторону, вследствие чего из-за резкого поворота спровоцировал сход снежной лавины, попав под снег.
Утром в среду в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что примерно в 60 километрах от села Орлик Окинского района Бурятии на местности "Долина вулканов" сошла лавина, под которую попала группа туристов из Москвы.
Долгие годы внешний облик курорта Пицунда оставался неизменным, но с учетом уникальной растительности и особенного микроклимата Пицунды был разработан и уже поэтапно воплощается в жизнь новый дизайн-проект курорта.
Информация о том, что гражданам стран СНГ придется оформлять визы для отдыха в Абхазии, пугает туристов из этих стран и заставляет отказываться от отдыха в республике, рассказали абхазские туроператоры.
Наличие визы позволяет заблаговременно получить больше информации об иностранном гражданине, желающем въехать на территорию Абхазии, сказал начальник государственно-правового управления Администрации президента Давид Сангулия.
Из-за повышенной угрозы террористических нападений госдепартамент США рекомендовал гражданам Америки избегать поездок на юго-восток Турции, особенно вблизи сирийской границы и держаться подальше от больших скоплений людей.
Роспотребнадзор информирует, что в странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании широко распространены инфекционные заболевания, передающиеся комарами, многие из которых не встречаются в России.
На месте обнаружения тела мужчины за перевалом Дятлова были изъяты несколько записных книжек. Предполагается, что погибший может быть отшельником по имени Олег. Записные книжки помогут узнать о последних событиях в его жизни.
Двое молодых людей, не сумевших прибиться к террористическим организациям, хотели отомстить российским туристам за проводимую ВКС операцию в Сирии, пишет "Аль-Масри аль-Яум".
За десять дней 2016 года Рицинский национальный реликтовый парк заработал 1 миллион 138 тысяч рублей, Афонская пещера - 3 миллиона 402 тысячи 700 рублей.
Группа продолжает идти по намеченному маршруту и выходит на связь, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.
Неизвестный мужчина обстрелял группу людей, которые были на экскурсии в крепости Нарын-Кала, и скрылся. Представитель Минздрава Дагестана сообщает, что четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.
Зимний отдых в Абхазии идеален для всех тех, кто хочет убежать от снега и морозов, кто устал от суеты мегаполиса и мечтает о морских просторах и горных вершинах.
Ограничительные меры, введенные Россией против Турции, уже серьезно ударили не только по пляжному туризму, но и по турецким горнолыжным курортам, обернувшись для них колоссальными убытками. Так, в горнолыжном Улудаге на сегодня более 25 процентов граждан России уже отменили бронь отелей.
Туроператоры перестали формировать и продавать туры в Турцию. Проанализировав ситуацию, стало ясно, что даже в интернете на 50% сократились запросы на билеты в Турцию, заявил представитель АТОР.
Безопасность в Турции и Тунисе оставляет желать лучшего, Россия, отменив полеты туда, заставит власти этих стран заняться безопасностью туристического кластера. Россиянам же эти курорты может заменить Крым, считает сенатор Игорь Морозов.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.