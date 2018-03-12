Новости по теме учения

Проверку осуществляли офицеры вышестоящего штаба, которые оценят уровень боевой готовности и боевой выучки, способность личного состава соединения выполнить в кратчайшие сроки поставленные задачи.
За время учений военнослужащими были отработаны вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, а также элементы тылового обеспечения подразделений в военное время.
В течении трёх дней танковые экипажи на боевых машинах Т-72 и Т-90А соревновались в мастерстве владения в бою многотонной техникой, поражая с места и в движении как наземные, так и воздушные цели условного противника.
При выполнении упражнений контрольных стрельб военнослужащими снайперских подразделений военной базы ЮВО было израсходовано около 500 винтовочных патронов.
На полевых занятиях задействовано около 100 военнослужащих и более 20 единиц специальной военной техники, особое внимание уделяется отработке навыков разминирования местности и объектов с использованием бесконтактного миноискателя.
В учебных мероприятиях подразделений противовоздушной обороны (ПВО) на полигоне Гудаута было задействовано около 200 военнослужащих и до 50 единиц военной техники.
Разведчики усовершенствовали навыки по использованию технических средств – лазерных приборов разведчика, радиолокационных станций ближней разведки СБР-3 и современных цифровых средств связи и навигации "Грот-М".
В учебном мероприятии было задействовано более 350 военнослужащих и около 50 единиц современной военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг".
К учениям привлекались около 100 военнослужащих соединения, было задействовано более 10 единиц специальной военной техники РЭБ, в том числе современные станции радиопомех "Житель" и "Синица" на базе автомобилей КамАЗ.
С получением команды военные поразили цели огнем из винтовок СВД и СВ-98, максимальная дальность до которых составляла 1100 метров, а в качестве объектов стрельбы использовались манекены, имитирующие снайперов противника в замаскированных позициях.
Дежурные силы по противовоздушной обороне российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили условного противника с помощью ЗРК "С-300" и "Оса-АКМ".
Члены Кабинета Министров Абхазии примут участие в программе обучения высших руководящих работников, сообщил в четверг глава правительства республики Артур Миквабия.
Медицинское подразделение Южного военного округа России отработало эвакуацию условно раненых военнослужащих в ходе учебных занятий в горах Абхазии.
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы ЮВО, в рамках проведения лагерного сбора, ликвидировали группу условных террористов, сообщила пресс-служба ЮВО.
Пресс-служба ЮВО передает, что в учениях по внезапной проверке боевой готовности войск округа участвовали около 100 специалистов и свыше 20 единиц специальной военной техники.
При выполнении стрельб мишени, имитирующие танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, поражались из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
Тренировку по отражению ударов воздушного противника провели на полигоне Нагвалоу с участием 20 единиц техники, сообщили в пресс-службе Южного военного округа в четверг.
Огнеметные подразделения российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, проведут полевые занятия на полигоне в Волгоградской области.
В ходе сборов на полигонах Цабал и Гудаута пройдут занятия по боевым стрельбам с применением современного вооружения, средств цифровой связи и навигации.
По сообщению пресс-службы ЮВО, под руководством опытных инструкторов более 400 военнослужащих освоят особенности вождения армейской колесной техники.
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