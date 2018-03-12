Новости по теме учителя

Строительство школы в Псху было завершено пять лет назад всего за три с половиной месяца. Сегодня в ней обучаются 45 детей, из них девять учеников выпускного класса и пятеро первоклассников.
Заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия рассказал корреспонденту Sputnik о проводимых в Абхазии совместно с международной организацией ЮНИСЕФ тренингах по интерактивной методике преподавания для педагогов и руководителей образовательных учреждений.
Председатель РК профсоюза работников образования, науки и учащейся молодежи Игорь Ладария сделал заявление Sputnik по поводу предполагаемых необоснованных увольнений работников средних школ № 4 и № 10 города Сухум.
Ограбление директора Ткуарчалской средней школы Дмитрия Шоуа произошло 10 июля около 10 часов утра. Преступникам удалось завладеть более чем полумиллионом рублей, предназначенных на выплату заработной платы учителям школы.
Заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия прокомментировал ограбление директора Ткурчалской средней школы №5, произошедшее 10 июля.
Преступники ограбили директора Ткуарчалской средней школы №5 Дмитрия Шоуа 10 июля, похитив у него более полумиллиона рублей, предназначенных на выплату заработной платы учителям школы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.