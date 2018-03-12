Новости по теме вирусы

Роспотребнадзор информирует, что в странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании широко распространены инфекционные заболевания, передающиеся комарами, многие из которых не встречаются в России.
Вирусологи из США создали новую вакцину от лихорадки Эболы, способную нейтрализовать сразу два самых опасных штамма ее вируса.
Вредоносные программы появились в китайском App Store, и угрозе заразиться вирусом в результате кибератаки подвержены лишь пользователи с китайским ID, отметил IT-эксперт Денис Саманба.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.