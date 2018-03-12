Новости по теме вирусы

Карантин по острым респираторным заболеваниям в дошкольных и школьных учебных учреждениях города Гал продлили с 16 февраля до 25 февраля, сообщили в администрации Галского района.
У пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями определенным образом снижен иммунитет, поэтому ему необходимо защищаться от вирусных инфекций, заявил главный кардиохирург Минздрава РФ.
Большинство стран Латинской Америки имеют строгое законодательство об абортах. Случаи микроцефалии, связанные с вирусом Зика, породили новые дебаты и поставили вопрос о реформе законодательства.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар и главный санитарный врач Сухума и Сухумского района Алла Беляева рассказали Sputnik о возможности появления вируса Зика в Абхазии.
Чрезвычайное положение объявили в некоторых странах в связи со стремительным распространением вируса Зика. Смотрите на видео, какие профилактические мероприятия провели на улицах Каракаса и что рассказал представитель ВОЗ о заболевании.
В связи с быстрым распространением болезни, связанной с тысячами случаев врожденных дефектов в Бразилии, вирус Зика объявлен ВОЗ чрезвычайной угрозой, говорится в сообщении организации.
Институт вирусологии Минздрава разрабатывает вакцину, которая позволит защитить население от вируса Зика, напомнила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
В настоящее время в России циркулирует вирус гриппа A и его разновидности, около 80 процентов составляют случаи свиного гриппа. Лабораторно подтверждено, что его штамм не изменился с 2009 года, заявляют инфекционисты.
Грипп — инфекционная болезнь, которая вызывается вирусом. Врачи не рекомендуют самолечение при обнаружении симптомов гриппа.
Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 49,4 на 10 тысяч населения (эпидемический порог текущей недели 39,6 на 10 тысяч населения), что выше эпидемического порога на 24,7 процентов, сообщил региональный Роспотребнадзор.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Московском метрополитене неизвестный мужчина угрожал уколоть окружающих шприцем, якобы содержащим кровь, инфицированную ВИЧ.
Роспотребнадзор провел 5050 исследований, из которых в 70 случаях подтвердился грипп группы А(Н1N1). В стационарах республики остается 12 человек с этим диагнозом.
В последнее время в Армении наблюдается вспышка ОРВИ и свиного гриппа. Число смертей перевалило за десять, большинство скончались от свиного гриппа. Активизацию вируса некоторые эксперты связывают с действующей в Грузии лабораторией имени американского ученого Лугара.
В филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском районе" начали поступать извещения о вспышке острого гастроэнтерита ротавирусной этиологии с 9 января.
Минздрав страны сделал соответствующее заявление после проверки сообщений о больном мальчике, который скончался, как показали анализы, заразившись лихорадкой.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.