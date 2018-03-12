Новости по теме здоровье

Ранее стало известно, что известная журналистка Лариса Кафтан была госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице сообщили, что состояние журналистки оценивается как тяжелое.
С 30 декабря по 11 января с травмами различной степени тяжести в Республиканскую больницу в общей сложности поступило 54 человека.
Документ будет включать в себя два договора - по нормативной базе и лицензированию лекарственных средств, сообщил отдел информационных технологий Минздрава Абхазии.
В Международный день отказа от курения врач-пульмонолог Щазина Хурхумал рассказала Sputnik о последствиях вредной привычки и методах борьбы с ней.
Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии приобрел аппаратный комплекс, измеряющий вязкость крови.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит познакомиться с целебными свойствами минеральных вод Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.