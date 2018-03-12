Новости по теме здравоохранение

Ректор первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета, главный хирург Министерства здравоохранения по Северо-Западному Федеральному округу РФ Сергей Багненко прибыл в республику по приглашению министра здравоохраненияАндзора Гоова.
Министерство здравоохранения Абхазии организовало рабочее совещание для подведения итогов и решения проблем, связанных с материнством и детством, в онкологическом диспансере во вторник 16 февраля.
Ожидается, что во время плановой ротации членов высшего и генерального советов "Единой России" должны обновиться 30% состава партии.
Правительство может расширить список подакцизных товаров, включив в него продукты с повышенным содержанием жира и сахара, либо пальмовое масло и сахар напрямую, а также газированные напитки и чипсы, сообщили в минздраве РФ.
Большинство стран Латинской Америки имеют строгое законодательство об абортах. Случаи микроцефалии, связанные с вирусом Зика, породили новые дебаты и поставили вопрос о реформе законодательства.
Лев Аргун, главный врач Национального онкологического центра Абхазии рассказал в интервью корреспонденту Sputnik, насколько в стране прогрессируют онкологические заболевания, как минимизировать развитие рака и как предупредить болезнь.
Гудаутская районная больница открыла свои двери для пациентов после капитального ремонта. Четыре года шли строительно-восстановительные работы и были завершены в ноябре 2015 года.
Закон "О здравоохранении" был принят в Народном Собрании Абхазии впервые в современной истории республики.
Министр здравоохранения Андзор Гоов провел пресс-конференцию в АРСМИРА во вторник 26 января, на которой подвел итоги за 2015 год и поделился планами на 2016 год.
Министерство здравоохранения Абхазии и Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр имени Владимира Алмазова (СЗДМИЦ) подписали Соглашение о сотрудничестве во вторник 15 декабря.
В Центре стратегических исследований обсудили пути развития здравоохранения республики.
Специалисты московской клиники ЭКО "АльтраВита" будут проводить для абхазских врачей серию тематических семинаров по обследованию и подготовке пациентов к программе ЭКО.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.