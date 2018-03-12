Новости по теме землетрясение

Число жертв землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло у берегов района Пидиджая в индонезийской провинции Аче, достигло 92 человек.
Как сообщил генерал-майор Татан Сулейман, 52 человека погибли в округе Пидиджая — ближайшем к эпицентру землетрясения районе, еще двое — в соседнем округе Бирёэн, не менее 78 человек получили серьезные ранения.
Число жертв сильного землетрясения в западной индонезийской провинции Аче выросло до 20 человек, все погибшие — жители района Пидиджая.
В соседних префектурах Кумамото и Оита за последние часы произошло в общей сложности 66 землетрясений, самым крупным в префектуре Кумамото на западом побережье острова стало землетрясение магнитудой 7,3.
Глава МЧС России также выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, в результате которого, по последним данным, 11 человек погибли и более 400 госпитализированы.
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Наиболее сильно в результате землетрясения на острове пострадал город Тайнань. По предварительным данным, 378 человек были доставлены в больницы, сообщают СМИ со ссылкой на спасателей.
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