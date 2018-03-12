Новости по теме животные

Известная актриса Сальма Хайек обратилась в полицию Вашингтона с просьбой найти убийцу ее пса, в области сердца животного была огнестрельная рана.
Начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа сообщил Sputnik, что для ежегодной вакцинации домашних животных закуплено 40 тысяч доз вакцины
Нахождение с ловчими птицами на территории Рицинского реликтового нацпарка противоречит самой идее создания особо охраняемой территории, сообщила корреспонденту Sputnik замдиректора по науке РРНП Инга Тания.
В симферопольском сафари-парке "Тайган" из-за отключения электроэнергии под угрозой переохлаждения оказались детеныши львов и тигров. Смотрите на видео, как сотрудники парка согревали их с помощью одеял.
По факту гибели тигра в схватке с охотником в лесах Хабаровского края проводится проверка. Мужчина находится в стационаре и дает показания по факту произошедшего.
Многие животные очень часто болеют. В отличие от людей они не могут сказать, что именно их беспокоит. Вот тогда на помощь четвероногим, хвостатым и зубастым приходят ветеринары. Корреспондент Sputnik провел один день в ветеринарной клинике.
Многие животные очень часто болеют. В отличие от людей, они не могут сказать, что именно их беспокоит. Вот тогда на помощь четвероногим, хвостатым и зубастым приходят ветеринары. Одна из них Мария Савинкова, которая посвятила свою жизнь ветеринарии.
Предварительно животное усыпили. Спасательная операция проводится под надзором ветеринарных служб, экологов, представителей Центра реабилитации и репродукции тигров и редких животных.
Среди животных, которые остаются в клетках в зоопарке Уссурийска, находится, в том числе, лев. Вывезти крупных животных на лодках невозможно. Представитель пресс-службы городского округа сообщил, что животных кормят.
Еноты Артем и Маша развлекали посетителей зоопарка в Красноярске: пушистые зверьки устроили мастер-класс по мытью посуды.
Животных в зоопарке индийского штата Телангана поливают водой из-за аномальной жары, а в некоторых вольерах установили кондиционеры. Смотрите на видео, как тигр и черепаха принимали душ.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.