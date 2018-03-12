Новости по теме Донбасс

Обвинение не просило для Савченко максимально строгого наказания, что составляет для женщин в России 25 лет, но она также была приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей.
В Донбассе продолжаются нарушения режима прекращения огня, в связи с чем Москва призывает все стороны безоговорочно соблюдать перемирие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сколько еще будет длиться диалог сторон, и кто на самом деле тормозит выполнение минских соглашений корреспонденту Sputnik рассказал директор украинского филиала Института стран СНГ, политолог Денис Денисов.
Корреспондент Sputnik Абхазия Роберт Джопуа поделился воспоминаниями о самых ярких событиях в профессиональной деятельности за прошедший 2015 год.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон повезет на Донбасс гуманитарный груз и концертную программу.
МЧС начало формировать новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса, колонна с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости отправится из Ростова в Донецк и Луганск 16 июля.
Заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин заявил о резком ухудшении ситуации в ДНР в результате ночных артиллерийских ударов и обвинил украинских военных в обстреле городов.
Минские договоренности находятся под постоянной угрозой срыва из-за действий киевских властей, пытающихся уйти от своих обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прибыли на место ночного обстрела в Донецке.
Трагический случай в Константиновке, где украинские военные на бронемашине сбили пешеходов, демонстрирует отношение украинской армии к жителям Донбасса, считает первый зампред фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Президент Украины Петр Порошенко считает возможным возведение защитных сооружений в Донбассе в кратчайшие сроки.
Украинские силовики сообщили, что не могут полностью отвести тяжелую военную технику, так как не получили подтверждения об отводе техники со стороны ополченцев, заявил официальный представитель спецоперации силовиков Андрей Лысенко.
Испанские антифашисты провели акцию протеста в связи с задержанием восьми граждан страны, которые, по мнению полиции, воевали в Донбассе на стороне ополченцев. Смотрите на видео, как каталонцы митинговали на площади в Барселоне.
Донецкие горняки помогают проводить спасательную операцию на угольной шахте имени Засядько, где в среду утром произошел взрыв метана. По сообщению МЧС ДНР, в результате происшествия погибли 32 человека, 157 человек были подняты на поверхность.
Знакомство детей из Донбасса с курортным городом Гагра началось с посещения Меморила Славы воинам, погибшим во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов.
В среду 4 марта на шахте в Донецке произошла авария. По данным МЧС ДНР, в шахте было 230 шахтеров, спасатели подняли 157 человек на поверхность.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал достигнутые на трехсторонних переговорах Россия-Украина-ЕС договоренности между "Газпромом" и "Нафтогазом".
С полуночи до шести утра обстрелов в зоне спецоперации не зафиксировано, сообщает пресс-центр спецоперации. Но силовики заявляют, что накануне вечером ополченцы пять раз открывали огонь из стрелкового оружия.
Заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин рассказал об обстреле кортежа главы Минобороны самопровозглашенной республики.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и Газпрому проработать вопрос поставок газа в Донбасс в качестве гуманитарной помощи. Об этом он заявил на заседании правительства в среду.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.