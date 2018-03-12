Новости по теме Краснодар

Пассажиры задержанных авиарейсов обеспечены питанием и напитками, при необходимости - размещены в гостиницах. Возобновление работы ожидается утром 30 декабря.
В субботу 14 ноября на официальной странице оперной дивы Хиблы Герзмава ее представители сообщили об отмене концерта в Музыкальном театре города Краснодар, назначенного на 23 ноября, заявив, что концерт отменен в связи с невыполнением условий и договоренностей организатором концерта Львом Габриеляном.
Впервые в гастрольной истории Хиблы Герзмава произошел случай отмены концертов из-за недобросовестного выполнения обязательств со стороны организатора концертов.
Вертолетный перелет из Сухума в Москву, посвященный памяти героя Великой Отечественной войны Кязыма Агрба, завершился в понедельник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.