Новости по теме Краснодар

В субботу 14 ноября на официальной странице оперной дивы Хиблы Герзмава ее представители сообщили об отмене концерта в Музыкальном театре города Краснодар, назначенного на 23 ноября, заявив, что концерт отменен в связи с невыполнением условий и договоренностей организатором концерта Львом Габриеляном.