Новости по теме Лыхны

Православные христиане Абхазии встретили Светлое Христово Воскресение.
18 ноября в селе Лыхны Гудаутского района прошло этнокультурное мероприятие "Связь поколений".
18 ноября в селе Лыхны Гудаутского района прошло этнокультурное мероприятие "Связь поколений".
У гостей мероприятия была возможность посетить мастер-классы по национальной одежде, музыке, танцам, юмору и другим особенностям абхазской культуры.
Масштабное этнокультурное мероприятие "Связь поколений" пройдет в селе Лыхны Гудаутского района в среду 18 ноября.
Лыхны – большое древнее село в окрестностях Гудауты, которое на протяжении нескольких столетий было резиденцией абхазских правителей князей Чачба-Шервашидзе. Здесь находится историческая поляна – Лыхнашта.
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