Новости по теме Приднестровская Молдавская Республика

По словам главы региона, это повысит эффективность работы внешнеполитического ведомства непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Официальные делегации Абхазии и Южной Осетии, возвращавшиеся с торжеств по случаю 25-летия Приднестровской республики, по решению молдавских властей были сняты с рейса в кишиневском аэропорту.
Вице-президент Виталий Габния прокомментировал поездку абхазской делегации в Приднестровье.
Вице-президент Виталий Габния прокомментировал поездку абхазской делегации в Приднестровье на празднование 25-летия образования ПМР.
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман прокомментировал задержание делегации Абхазии в Молдове.
Российский эксперт прокомментировал депортацию из Молдовы делегаций Абхазии и Южной Осетии.
Политолог Сергей Маркедонов прокомментировал Sputnik действия молдавских властей в отношении официальных делегаций Абхазии и Южной Осетии, которые были сняты с рейса в кишиневском аэропорту.
МИД ПМР расценивает предпринятые молдавской стороной шаги как грубую, неприкрытую, провокационную и необдуманную выходку, которая демонстрирует безответственность, неразумность и закомплексованность позиции Республики Молдова в переговорах.
Делегация Республики Абхазия встретилась с президентом Приднестровья Евгением Шевчуком. На встрече обсудили вопросы развития сотрудничества в банковской сфере, спорта, а также реализации социального проекта по реабилитации инвалидов.
Выставка, посвященная 25-летию образования Приднестровской Молдавской Республики, прошла в Кабинете Министров Республики Абхазия в среду 2 сентября.
Глава Республики Абхазия поздравил народ ПМР с 25-летием со Дня образования республики.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук поздравил российских миротворцев с годовщиной операции
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своей телеграмме президенту Приднестровья Евгению Шевчуку отметил общность судеб двух республик.
Власти ДНР опасаются эскалации конфликта в Приднестровье после назначения Саакашвили губернатором Одесской области.
Концерты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в ПМР с участием абхазских певцов, сообщает Представительство Республики Абхазия в Приднестровье.
Результатом нововведения станет сокращение поступлений в бюджет Приднестровья в размере 20 миллионов долларов.
Просьба к руководству России и Украины будет содержать предложение о возможности "выделения адресной дополнительной помощи социально незащищенным слоям населения как из числа граждан Российской Федерации, так и граждан Украины",говорится в постановлении Кабинета Министров ПМР.
Глава МИД ПМР Нина Штански приняла Полномочного представителя Абхазии в Приднестровье Александра Ватамана в четверг.Встреча была посвящена обсуждению планов сотрудничества республик на 2015 год.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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