Новости по теме Сочи

32-летняя Наталья Г. из Абхазии задержана в Сочи в административном порядке на 10 суток, сообщает издание "Живая Кубань".
Вторая ежегодная международная профессиональная цирковая премия "Мастер" с 1 по 5 июля соберет в Сочи именитых цирковых звезд.
Сочинские таможенники изъяли на таможенном посту МАПП "Адлер" авиационные часы, превышающие допустимую норму радиационного фона в 177 раз.
Игры наверняка еще вернутся в Россию, сказал в ходе празднования Дня зимних видов спорта в Сочи и второй годовщины открытия ОИ, председатель координационной комиссии МОК по Играм в Сочи, почетный член МОК Жан-Клод Килли.
Целью празднования Дня зимних видов спорта, который будет праздноваться 7 февраля в Сочи, является пропаганда здорового образа жизни, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.
На стадионе будет 40 тысяч зрительских мест на капитальных трибунах, а также пять тысяч - на дополнительных, мобильных. Кроме этого готовится 40 вип-лож.
Именно Сочи будет предлагаться в качестве "хозяина" фестиваля, сказал глава Росмолодежи Сергей Поспелов. Представители Всемирной федерации демократической молодежи посетят Сочи 3 февраля.
Ночью и утром во вторник непогода обрушится как на горную зону, так и на прибрежную, сообщает управление гражданской обороны. Населению и туристам в этот период воздержаться от походов в горы.
Очень сильный снег ожидается в горной зоне города, жителей и гостей курорта просят воздержаться от походов в горы, говорится в сообщении сочинской администрации.
Пожар в торговом центре был локализован в 14:07 на 200 квадратных метрах. Два человека пострадали и были доставлены в больницу, сообщили в Южном региональном центре МЧС России.
Третий в истории российский этап "Формулы-1" пройдет с 29 апреля по 1 мая на "Сочи Автодроме". Самые доступные билеты на временные трибуны будут стоить 8300 рублей, сообщил промоутер российского этапа Сергей Воробьев.
Президент владеет двумя "Волгами" ГАЗ-21, автомобилем "Нива" и автоприцепом "Скиф".
К ликвидации последствий происшествия привлечено 122 человека и 15 единиц техники.
Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший попал в аварию на трассе "Формулы-1" в ходе заключительной практики на Гран-при России.
В Сочи полицейскими выявлено 26 фактов незаконной продажи билетов на "Формулу-1".
XXV Открытый фестиваль камерной музыки проходит в Сочи.
Встреча-игра выпускников команд Клуба веселых и находчивых прошла в рамках недели КВН в Сочи.
XVI Открытый органный фестиваль проходит в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской в городе Сочи с 18 июля.
По сообщению автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" билеты на катамаран Сочи-Пицунда можно приобрести только в кассах морского вокзала города Сочи.
Идет конкурентная борьба в туристической сфере для привлечения как зарубежных, так и отечественных гостей, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия раньше проигрывала в этой борьбе из-за невысокого качества услуг и сервиса.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.