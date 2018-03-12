Новости по теме Благотворительный фонда "Ашана"

Сария Хасия, страдающая генетической аномалией — синдромом Дауна, прошла курс лечения в Москве.
Двухлетний Айнар Авидзба срочно нуждается в дорогостоящем обследовании и лечении. В Институте медицинских технологий в Москве готовы его принять на курс лечения стоимостью 199 740 руб.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на оплату лечения девятилетнего Даниара Чагава.
Институт медицинских технологий Москвы готов принять Даниара Чагава на обследование и подбор противосудорожной терапии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.