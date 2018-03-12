Новости по теме Культурно-благотворительный фонд "Ашана"

Пятое ежегодное отчетное собрание Культурно-благотворительного фонда "Ашана", на котором были подведены итоги за 2015 год, прошло в Сухуме 25 февраля.
Пятое ежегодное отчетное собрание Культурно-благотворительного фонда "Ашана", на котором были подведены итоги за 2015 год, прошло в Сухуме 25 февраля.
Директор Культурно-благотворительного фонда “Ашана“ Джевейра Колосова в преддверии пятого ежегодного отчетного собрания Фонда рассказала Sputnik об итогах работы за 2015 год и поделилась планами на будущее.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Милены Тания, у которой криптогенная эпилепсия, парапарез (паралич конечностей).
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Милены Тания, у которой криптогенная эпилепсия, парапарез (паралич конечностей).
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Руслана Хиба, у которого задержка психоречевого развития.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Руслана Хиба, у которого задержка психоречевого развития.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение операции Григорию Гайдарь, у которого катаракта правого глаза.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение операции Григорию Гайдарю, у которого катаракта правого глаза.
Успешная операция на лице была проведена Арману Торосяну, у которого врожденный дефект лица.
Успешная операция на лице была проведена Арману Торосяну, у которого врожденный дефект лица.
О концерте в Итальянском городе Саронно в помощь больным детям Абхазии рассказала менеджер фонда "Ашана" по взаимодействию со СМИ Мактина Джинджолия.
Собранные подарки в рамках новогодней акции "Стань Дедом Морозом" будут переданы 25 подопечным Культурно-благотворительного фонда "Ашана", которым была оказана помощь в 2015 году.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение 14-летнего Зураба Попова, у которого задержка психомоторного развития. На лечение необходимо 200 тысяч рублей.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение 14-летнего Зураба Попова, у которого задержка психомоторного развития. На лечение необходимо 200 тысяч рублей.
Беда в семью Ашуба постучалась, когда мальчику было три года. Ему поставили страшный диагноз ДЦП.
Открыт сбор средств на лечение 10-летнего Даниэля Ашуба, у которого детский церебральный паралич. На лечение необходимо 400 тысяч рублей.
Открыт сбор средств на лечение 11-летней Гульнары Терзян, у которой остеохондропатия тазобедренных суставов. Стоимость оперативного лечения Гульнары – 300 000 руб.
Военно-патриотический хор Италии "Coro Briata Alpini Tridentina" собрал средства для подопечных Культурно-благотворительного фонда "Ашана" и включил его в список фондов, которые они поддерживают.
Открыт сбор средств на лечение 11-летней Гульнары Терзян, у которой остеохондропатия тазобедренных суставов. Стоимость оперативного лечения Гульнары – 300 000 руб.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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