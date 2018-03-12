Новости по теме МЧС РФ

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего на месте проведения поисковой операции после схода лавины в заполярном городе Кировске Мурманской области.
Закрыто движение на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Транскавказская магистраль - единственная дорога, по которой можно попасть из России в Южную Осетию.
Группа продолжает идти по намеченному маршруту и выходит на связь, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.
В результате пожара в четырехэтажном здании администрации в городе Дудинка на севере Красноярского края по предварительным данным погибло два человека, восемь травмированы.
Городки жизнеобеспечения с полевыми кухнями развернуты в четырех населенных пунктах, заявил представитель МЧС. Он отметил, что организовано питание в городах Щелкино, Ялта, Алупка и поселке городского типа Гаспра.
Фрагменты самолета Airbus A321, потерпевшего крушение в Египте, разбросаны на площади 20 квадратных километров, что может говорить о разрушении лайнера еще в воздухе. Внешнее состояние бортовых самописцев с А321 удовлетворительное, их расшифровка начнется, когда все участники расследования прибудут в Египет.
Сотрудники МЧС РФ продолжают работу на месте крушения самолета Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", разбившегося на Синайском полуострове в Египте в минувшую субботу. Смотрите видео с места ЧП.
Тела 144 жертв авиакатастрофы A321 доставили в петербургский аэропорт Пулково-2. Предполагается, что в 21.00 (мск) из Каира вылетит второй борт с телами погибших в авиакатастрофе в субботу.
Предварительно животное усыпили. Спасательная операция проводится под надзором ветеринарных служб, экологов, представителей Центра реабилитации и репродукции тигров и редких животных.
Из Красноярского края Пучков отправится в Бурятию и Иркутскую область, где проконтролирует работы по тушению пожаров. По последним данным, общая площадь сибирских лесных пожаров составляет 149 тысяч гектаров.
Обнаружено тело утонувшего в озере Рица первого заместителя начальника Уральского таможенного управления России Вадима Мясникова.
Сотрудники Южного регионального центра МЧС России помогут абхазским спасателям найти утонувшего в озере Рица российского таможенника.
По информации российских спасателей, всего Национальным центром управления в кризисных ситуациях подписано восемь регламентов с государствами-участниками СНГ.
В Луганск прибыли 15 машин, которые доставили более 100 тонн гуманитарных грузов, большую часть которых составляют продукты питания, включая детское питание, сообщает замначальник Национального центра управления в кризисных ситуация МЧС Олег Воронов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.