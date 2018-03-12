Новости по теме Национальный банк Абхазии

Начальник юридического управления экономико-правого департамента Национального банка Абхазии Роланд Лебедь рассказал Sputnik о принятии валютного регулирования и контроля.
Президент Рауль Хаджибма рассказал о возвращенных суммах по кредитам, а также о ходе выплат по кредитам, взятыми государством ранее, и внутреннему долгу.
Глава Нацбанка Абхазии считает, что требовать от индивидуальных предпринимателей, особенно у сельских жителей, представления бизнес-плана — это профанация.
В середине июня Национальный банк Абхазии начнет процесс кредитования малого и среднего бизнеса.
Двум с половиной тысячам пенсионеров Сухума перечислили пенсии на пластиковые карты АПРА.
Около пяти тысяч абхазских пенсионеров смогут получить в апреле пенсию по карте АПРА, сказал председатель Национального банка Беслан Барателия.
Национальный банк Абхазии планирует реализовать политику валютного дуализма, что предполагает хождение в стране двух полноценных валют, жестко привязанных друг к другу, - апсара и рубля, сообщил председатель Нацбанка Беслан Барателия в пятницу на сессии Народного Собрания Абхазии.
Национальный банк Абхазии и Министерство финансов выступили с инициативой о переводе заработной платы государственных служащих на пластиковые карты национальной платежной системы АПРА.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.