Новости по теме Общественная палата Абхазии

Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба считает, что снизить градус политического противостояния в Абхазии помогло бы создание политико-консультативного совета, где могли бы регулярно встречаться представители власти и оппозиции для совместного обсуждения наиболее острых проблем, волнующих все общество, и для поиска путей их решения.