Новости по теме Общественная палата Абхазии

Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба считает, что снизить градус политического противостояния в Абхазии помогло бы создание политико-консультативного совета, где могли бы регулярно встречаться представители власти и оппозиции для совместного обсуждения наиболее острых проблем, волнующих все общество, и для поиска путей их решения.
Руководство Абхазии будет и в дальнейшем поддерживать диалог с различными политическими силами, сказал Рауль Хаджимба на встрече с Общественной палатой Абхазии во вторник.
Рауль Хаджимба встретился с членами Общественной палаты Абхазии во вторник 3 ноября.
Пресечение коррупции, вывод экономики из тени и формирование налоговой и финансовой дисциплины - стартовые условия, без которых заявления о реформах останутся пожеланиями, сказал президент Рауль Хаджимба на встрече с Общественной палатой Абхазии.
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