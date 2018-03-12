Новости по теме Сухумский городской суд

В ходе судебного заседания были допрошены свидетели по делу о нападении на премьер-министра Абхазии Беслана Бутба.
Генеральный директор ООО "Южная строительная компания" Вадим Матуа и главный бухгалтер Тимур Отырба отрицают обвинение Генеральной прокуратуры Абхазии в уклонении от уплаты налогов.
Адвокаты Резо Зантария и Людмилы Сысак считают, что содержание заявления Генпрокуратуры не соответствует материалам судебного процесса.
Сухумский городской суд признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ГК "Черноморэнерго" Резо Зантария на заседании в среду.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.