Новости по теме Верховный Суд Абхазии

Парламент Абхазии на заседании 21 декабря отклонил кандидатуру адвоката Омара Берулава в качестве судьи Верховного Суда.
Суд по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялся в пятницу 4 декабря, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия из зала суда.
Верховный Суд Абхазии продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой во вторник 15 сентября.
Верховный Суд Абхазии под председательством судьи Екатерины Онищенко продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой во вторник 8 сентября.
В Верховном Cуде Абхазии состоялось судебное разбирательство по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой под председательством нового судьи Екатерины Онищенко.
На заседании Народного Собрания 30 июля 2015 года Зураб Агумаа был избран новым председателем Верховного Суда Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.