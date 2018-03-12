Новости по теме Аслан Бжания

Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба считает, что снизить градус политического противостояния в Абхазии помогло бы создание политико-консультативного совета, где могли бы регулярно встречаться представители власти и оппозиции для совместного обсуждения наиболее острых проблем, волнующих все общество, и для поиска путей их решения.
Президент Фонда социально-экономических и политических исследований ”АПРА” Аслан Бжания дал пресс-конференцию в субботу, 24 октября.
Более пяти часов длится VI внеочередной съезд оппозиционной партии "Амцахара" на стадионе "Динамо". По разным оценкам, на съезде собралось более трех тысяч человек. В это же время у драмтеатра проходил митинг в поддержку курса президента, на котором собралось около четырех тысяч человек.
Блок оппозиционных сил Абхазии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную общественно-политической ситуации в стране, а также предстоящему съезду политической партии “Амцахара“.
Блок оппозиционных сил Абхазии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную общественно-политической ситуации в стране, а также предстоящему съезду политической партии “Амцахара“.
По мнению оппозиционных сил Абхазии, ситуация, сложившаяся вокруг разведки и добычи нефти связана с целью внедрить в нефтяной бизнес новых игроков, представителей нынешней власти.
Президент Фонда социально-экономических и политических исследований “АПРА” Аслан Бжания считает, что Абхазия должна извлечь пользу от нефтедобычи, так как другие черноморские государств уже ведут добычу нефти и нет гарантий, что последствия аварии не отразятся на побережье Абхазии.
Руководители оппозиционных партий и общественных организаций провели встречу с общественностью Ткуарчалского района.
Глава фонда социально-экономических и политических исследований "АПРА" Аслан Бжания выступил на съезде республиканской политической партии "Амцахара".
Фонд социально-экономических и политических исследований "АПРА" был презентован в Абхазии Асланом Бжания.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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