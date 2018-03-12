Новости по теме Маргарита Симоньян

Два человека погибли в офисном здании в Тель-Авиве в результате нападения, предположительно, палестинца с ножом. Среди прочих арендаторов в офисном центре размещается бюро российского телеканала RT.
По мнению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, "мир сейчас смотрит не в ту сторону, смотрит не в сторону настоящих угроз, которые угрожают всем нам, где бы мы ни жили, откуда бы мы ни приехали, где бы мы ни находились".
Восьмой форум европейских и азиатских медиа (ФЕАМ 2015) "Устойчивое партнерство в нестабильном мире", открылся десятого ноября в МИА "Россия сегодня".
Форум европейских и азиатских медиа (ФЕАМ) собирает ведущих медиаэкспертов для обсуждения тенденций и прогнозирования процессов развития медиаиндустрии.
Агентство Sputnik вещает для того, чтобы показать разные мнения о ситуации в стране и в мире, поэтому рассчитываем, что латвийская сторона примет решение в строгом соответствии с нормами международного права, заявила главный редактор МИА и радио Sputnik Маргарита Симоньян.
Новый мультимедийный портал Sputnik будет работать на армянском и русском языках.
Здания МИА "Россия сегодня" во Франции и Бельгии арестованы не были - этих зданий у агентства в собственности нет, они арендуются у Госзагрансобственности. Журналисты работают в обычном режиме.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.