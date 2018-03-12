Новости по теме Мария Захарова

Турецкая политическая элита действительно даёт почву для того, чтобы прислушаться к тем, кто полагает, что в Турции начинают возрождаться имперские амбиции.
Представитель МИД РФ Мария Захарова проводит брифинг для прессы в четверг 18 февраля.
Возможно, надо было об этом говорить публично, но мы исходили из того, что мы не должны создавать дополнительную напряженность, а из того, что мы должны разрешать этот вопрос.
Если информация о нахождении Ардзинба на территории Украины подтвердится, правоохранители сделают все возможное, чтобы задержать его, заявил официальный представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко.
Заявления о том, что Россия якобы бомбит гражданские объекты в Сирии, без доказательств и в отрыве от реальности звучат смешно, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Данный вопрос не прорабатывается и не может прорабатываться с российским МИД. Это решение суверенного государства относительно того, как ему вести свою визовую политику, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Шестеро сотрудников авиакомпании "Волга-Днепр", были расстреляны боевиками, захватившими отель в столице Мали, вместе с 13 другими иностранцами в первые моменты атаки на гостиницу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Постоянно поднимаемый Россией вопрос об источниках снабжения террористических группировок в Сирии остается открытым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мнение жителей европейских стран отличается от официальной точки зрения властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что ведомство получает множество писем от иностранцев, выражающих поддержку России.
Очередная операция по насильственной смене власти на Ближнем Востоке не только помешает борьбе с терроризмом, "но и станет опаснейшим звеном в разрушительной цепочке происходящих в регионе событий", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Восьмой форум европейских и азиатских медиа (ФЕАМ 2015) "Устойчивое партнерство в нестабильном мире", открылся десятого ноября в МИА "Россия сегодня".
В Москве никогда не говорили, что сохранение Башара Асада у власти имеет принципиальное значение для России, каким будет будущее Сирии и кто ее возглавит, должен решить сирийский народ, Мария Захарова.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.