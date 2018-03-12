Новости по теме Сергей Шойгу

Бортовой самописец сбитого Турцией Су-24 был представлен министром обороны Сергеем Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Параметрический самописец даст нам возможность точно понять всю траекторию движения Су-24 с момента его взлета и до момента падения", — сказал Путин на встрече с Шойгу.