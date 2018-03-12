Новости по теме Сергей Шойгу

В рамках военного сотрудничества с другими государствами российская сторона отдает приоритеты развитию взаимодействия со странами-участницами ОДКБ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным показал бортовой самописец, обнаруженный в районе крушения сбитого турецкими ВВС российского самолета Су-24.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что Россия впервые нанесла ракетный удар по объектам ИГ (ДАИШ) в Сирии с подводной лодки "Ростов-на-Дону" из акватории Средиземного моря.
Бортовой самописец сбитого Турцией Су-24 был представлен министром обороны Сергеем Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Параметрический самописец даст нам возможность точно понять всю траекторию движения Су-24 с момента его взлета и до момента падения", — сказал Путин на встрече с Шойгу.
Успешно завершилась операция по спасению штурмана бомбардировщика Су-24 ВВС РФ. Он жив и здоров, доложил генерал армии Сергей Шойгу. Погибший в Сирии командир Су-24 будет награжден звездой Героя России посмертно, заявил президент РФ.
Корабли Каспийской флотилии 7 октября выполнили 26 пусков крылатых ракет по позициям боевиков "Исламского государства" в Сирии.
На полигоне Дубровичи в Рязанской области при исполнении фигуры пилотажа потерпел крушение вертолет Ми-28Н авиагруппы "Беркуты". Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что до последней секунды летчики пытались спасти машину.
В ходе встречи с российским министром обороны России в Никарагуа Ортега подчеркнул важность дальнейшего развития дружественных отношений обеих стран, в частности, в сфере военного и военно-технического сотрудничества.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.