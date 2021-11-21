https://sputnik-abkhazia.ru/20211121/sputnik-nedeli-inspektsiya-prezidenta-gibel-cheloveka-v-gagre-novye-veer-i-soyuz-1036424898.html

Sputnik недели: инспекция президента, гибель человека в Гагре, новый "веер"

Sputnik недели: инспекция президента, гибель человека в Гагре, новый "веер"

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 15 по 21 ноября. 21.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-21T19:33+0300

2021-11-21T19:33+0300

2021-11-21T19:40+0300

в абхазии

новости

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О том, как прошла инспекционная поездка президента Абхазии Аслана Бжания в Гулрыпшский район, какие он внес изменения в аппарат правительства, какие задержания провели сотрудники правоохранительных органов и что произошло во время предотвращения покушения на их коллегу в Гагре, а также кем и для чего был создан Народно-патриотический союз, читайте в материале Sputnik.SputnikПрезидентская инспекцияВ четверг, 18 ноября, глава государства Аслан Бжания совершил рабочую поездку в Гулрыпшский район. Он ознакомился с ходом реализации Инвестиционной программы в этой части страны и проверил состояние инфраструктурных объектов.Президенту доложили, что в рамках Инвестпрограммы произведен ремонт восьми участков дорог. Бжания осмотрел дорогу на улицах Бахадыра Багба и Курортная. Он также побывал в поселке Мясниково, где в 2021 году был уложен асфальт на год раньше запланированного срока по просьбе жителей.В августе во время ливневых дождей подмыло мост в селе Допукыт, и пять сел района оказались отрезаны от республиканской трассы. Глава Гулрыпшского района Аслан Барателия отметил, что на реконструкцию объекта понадобится пять миллионов рублей.Барателия также доложил президенту о выполнении бюджета за 2021 год. По его словам, доходная часть бюджета района за десять месяцев выполнена на 101,6 процента, поступление составило 160 миллионов 982 тысячи рублей, из них 57 миллионов 998 тысяч рублей собственных доходов.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на восемь миллионов. Выполнение по налогам составило 139 процентов, поступило более 65 миллионов рублей.Расходная часть бюджета выполнена на 96 процентов, что составило 156 миллионов 736 рублей, это на 13,3 процента больше, чем в 2020 году.В результате стихийных бедствий в Гулрыпшском районе были подтоплены 23 частных домовладения. Ущерб составил один миллион 300 тысяч рублей, подчеркнул Барателия и добавил, что также пострадали два многоэтажных дома в микрорайоне ДСК. На ремонт выделили 290 тысяч рублей из резервного президентского фонда.Помимо этого, пострадала крыша и в школе села Кацикыт. Ущерб оценен в три миллиона 850 тысяч рублей, крыша пока не восстановлена.Из-за стихии 30 обвалов произошло в Кодорском ущелье. Пострадала и территория вокруг памятника жертвам Латской трагедии, незначительно пострадал и сам памятник. Территорию почистили родственники погибших.Кадровые измененияВ среду, 17 ноября, стало известно о том, что приказом президента Абхазии Аслана Бжания на должность министра иностранных дел назначен Инал Ардзинба. Он сменил на этой должности Даура Кове, который, как сообщила пресс-служба главы государства, освобожден от должности в связи с переводом на другую работу.Днем позже Бжания представил Ардзинба сотрудникам МИД. Он выразил надежду на то, что у нового руководителя сложатся доверительные отношения с коллективом и в работе будут достигнуты положительные результаты. Даур Кове поблагодарил коллег за проделанную работу.Инал Ардзинба выразил признательность президенту за оказанное доверие и отметил, что ситуация во внешней политике сложная, но при слаженной работе удастся достичь хороших результатов.Ситуация с коронавирусом и вакцинацияНа уходящей неделе число зарегистрированных летальных случаев в Абхазии превысило 500, сводки о смерти сразу нескольких пациентов приходили практически ежедневно. Общее число выявленных заражений приблизилось к 34 тысячам, выздоровели более 28,5 тысяч человек.Тем временем в Абхазии продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Партию из 6000 доз "Спутник V", приобретенную за счет средств бюджета страны, доставили в Абхазию16 ноября.На пресс-конференции в Минздраве 18 ноября глава ведомства Эдуард Бутба сообщил, что в Абхазии началась вакцинация российским препаратом "Спутник V".Он добавил, что все пункты вакцинации работают в прежнем режиме. В Пицунде будет открыт дополнительный пункт. Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" будет остановлена, оставшиеся 500 доз препарата направят на ревакцинацию граждан, привитых ранее "Спутником V"."Веер" и рейдыНовый график веерных отключений электроэнергии ввели в Абхазии с 16 ноября. График изменен в связи с возросшей нагрузкой на все магистральные линии "Шешелети-1" и "Ачгуара".В сообщении "Черноморэнерго" отмечается, что объекты жизнеобеспечения, такие как кислородные станции, ковидные госпитали, а также насосные станции водоснабжения не будут отключаться от подачи электроэнергии.Однако, свет в Абхазии отключался и локально, и сразу в нескольких районах и вне утвержденного графика. В субботу, 20 ноября, "Черноморэнерго" сообщило, что в Абхазии происходят автоматические отключения электричества в связи с высокими нагрузками на магистральных линиях. В Сухуме по поручению главы столичной администрации Беслана Эшба проводятся рейды по выявлению незаконных подключений к трехфазным линиям. Энергетики совместно с сотрудниками Госстандарта за три дня рейдов составили 18 актов по незаконному подключению к трехфазным линиям.Рейды проводятся в частных домовладениях, где обычно и происходит незаконное подключение к трехфазным линиям. Нарушителей обесточивают и на них составляют акты.Гости и встречиПрезидент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с заместителем губернатора Краснодарского края Александром Власовым в пятницу, 19 ноября."Мы с огромной симпатией относимся к Краснодарскому краю, наши отношения носят дружественный характер на протяжении многих десятилетий. Народ Абхазии с благодарностью вспоминает вклад казаков, который был совершен на территории Абхазии в тяжелые для нас времена", – отметил Бжания.Власов поблагодарил президента за встречу и сказал, что у него масса впечатлений от Абхазии, так как он впервые посетил республику."Действительно, мы помним о всех мероприятиях, которые происходили на территории Абхазии, кубанское казачье войско поддерживало вас, и мы будем продолжать наше тесное взаимное сотрудничество, в любое время можете рассчитывать на поддержку", – подчеркнул он.На минувшей неделе Бжания также принял сопредседателя Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, представителя ООН на дискуссиях Айше Джихан Султаноглу.В среду 17 ноября премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочую встречу с представителями Министерства экономического развития и Министерства транспорта России.Как отмечается на сайте Кабмина, во главе делегации российских специалистов директор департамента специальных программ и проектов Минэконоразвития Виталий Гудин.Члены делегации и их абхазские коллеги рассказали Александру Анкваб о результатах очередного осмотра реализуемых по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии проектов. Обсуждались проблемные вопросы текущей Инвестпрограммы и оптимальные пути их разрешения.Стороны обсудили проект программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. Уточняется, что отдельно рассматривался блок вопросов, связанных с развитием дорожной сети в республике, в том числе перспективы реконструкции транспортной инфраструктуры Кодорского ущелья.В преддверии очередного раунда Женевских переговоров, которые намечены на 7 и 8 декабря, в Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась встреча с сопредседателями дискуссий.Замминистра иностранных дел Ираклий Тужба в беседе с гостями подчеркнул, что Абхазия на Женевских дискуссиях регулярно выступает с новыми предложениями по выходу из сложившейся ситуации, однако грузинская сторона не готова идти на принятие компромиссных решений, отметил он. В связи с этим он обратился к сопредседателям с тем, чтобы они активизировали усилия для начала обсуждения документа о неприменении силы.Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар в свою очередь сказал, что рассчитывает на результативные итоги очередного раунда переговоров в Женеве.Туризм и договоренностиВ среду, 17 ноября, в Москве был подписан Меморандум о взаимопонимании между Российским федеральным агентством по туризму и Министерством туризма Абхазии. С абхазской стороны меморандум подписал министр туризма Теймураз Хишба, с российской – глава Ростуризма Зарина Догузова.Документа призван придать импульс развитию российско-абхазских отношений и обеспечит увеличение взаимных турпотоков, а также расширение туристических маршрутов.Руководитель Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что приоритетом для российских туристов при планировании путешествий является обеспечение им комфортного и безопасного пребывания на территории другой страны.Догузова попросила власти Абхазии взять под личный контроль инцидент со стрельбой в ресторане в Пицунде, в котором пострадали российские граждане, а также вопрос компенсаций пострадавшим.Министр туризма Абхазии со своей стороны заверил, что ситуация с российскими туристами находится под личным контролем руководства Абхазии и что пострадавшим будет оказана необходимая финансовая помощь.Также министр туризма Абхазии Теймураз Хишба в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу в Общественной палате России.Хишба и председатель общественной организации "Всероссийское объединение туристов" Дмитрий Давыденко подписали Соглашение о создании двусторонней Ассоциации в сфере туристической индустрии."На встрече обсуждались возможности укрепления дружественных связей между гражданскими организациями, сотрудничества в сфере туризма и некоммерческих организаций, взаимной организации детского отдыха", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Дмитрий Давыденко подчеркнул, что за исключением одного инцидента, туристический сезон в Абхазии прошел без серьезных эксцессов. В частности, не было зафиксировано ни одного случая массового отравления отдыхающих в Абхазии.Покушение и задержанияУходящая неделя выдалась напряженной в плане криминогенной обстановки. Во вторник, 16 ноября, при предотвращении покушения на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району погиб один человек.Проверкой инцидента занимается прокуратура Гагрского района. По данным следствия, жители поселка Бзыпта Амир Кетия и Омар Хагуш оказали вооруженное сопротивление оперативникам МВД Абхазии при попытке задержания. Задержание проводилось с целью предотвращения спланированного покушения на жизнь оперативного сотрудника УВД по Гагрскому району, имевшего место в 7:30 утра 16 ноября 2021 года в Гагре на пересечении улиц Демерджипа и Кабардинская.Хагуш и Кетия были вооружены огнестрельным оружием - пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой. При этом, отмечается, что в ходе операции по задержанию злоумышленников, во избежание наступления тяжких последствий, им была дана возможность скрыться.Согласно релизу Генпрокуратуры, первым открыл огонь Хагуш. Он произвел прицельные выстрелы в направлении сотрудников милиции, а Кетия, угрожая взрывом гранаты, вытащил имевшийся под верхней одеждой обрез с целью его применения. Сотрудники милиции, пресекая посягательство на свою жизнь, произвели ответную стрельбу из табельного оружия, в результате чего Амир Кетия был смертельно ранен, Омар Хагуш получил ранение в правое плечо.В четверг 18 ноября сотрудники МВД Абхазии задержали в Сухуме двух граждан, совершивших днем ранее побег из отделения строгого наблюдения Республиканской специализированной психиатрической больницы – уроженца села Джирхуа Чакуа Атейба, 1982 года рождения, и уроженца Гагры Романа Бейя, 1997 года рождения.По данным пресс-службы МВД, Атейба обвиняется в убийстве, совершенном в августе 2019 года, и незаконном хранении огнестрельного оружия.Бейя обвиняется в покушении на открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с жителем Гудаутского района Тимуром Мишелия и жителем Гагрского района Амиром Кетия.За незаконное хранение наркотиков был задержан сотрудниками Гулрыпшской милиции 24-летний Тенгиз Ахиба. При личном досмотре у Ахиба в кармане куртки был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотическое средство "марихуана".На российской таможне была пресечена контрабанда крупной партии наличных в размере 275 тысяч долларов. Как сообщила служба по городу Сочи Краснодарской таможни, женщину, чье имя не было разглашено, задержали при осуществлении таможенного контроля багажа и ручной клади физических лиц, пересекающих российско-абхазскую границу.В ее дорожном рюкзаке таможенники обнаружили иностранную валюту. В ходе опроса правонарушительница объяснила, что везла деньги в качестве подарка родственнику. При этом она затруднилась назвать точную сумму.Чем еще запомнилась уходящая неделя:

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