Sputnik недели: COVID-19, превысившее норму гостеприимство, самшит, уголовные дела

Информационное агентство Sputnik Абхазия продолжает следить за самыми важными событиями. Предлагаем вашему вниманию, дайджест главных новостей, произошедших в республике со 2 по 8 ноября.

На уходящей неделе в Абхазию прибыли врачи из Екатеринбурга для помощи в борьбе с COVID-19, спецблок Очамчырской больницы для пациентов с коронавирусом оснастили медицинской мебелью, в Сухуме обсудили возможность предоставления иностранным бизнесменам апартаментов.

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Как идет борьба с COVID-19

В Абхазии продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. По последним данным, от COVID-19 в Абхазии уже скончался 51 человек, всего зарегистрировано 4720 случаев заражения. В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 127 человек, у 107 из них диагноз COVID-19 подтвержден.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 46 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии – три человека.

С коронавирусом борются не только местные специалисты, но и врачи, приезжающие в Абхазию из России. Очередная группа прибыла в республику из Екатеринбурга, четверо медиков будут находиться в Гудаутском госпитале до 23 ноября.

Ранее, 19 октября бригада медиков из Москвы и Калининграда в составе 12 человек приступила к работе в Гудаутском ковидном госпитале. Они заменили своих коллег из Башкирии, которые завершили в Абхазии трехнедельное дежурство. В бригаде из Москвы и Калининграда работает восемь врачей и четыре медсестры.

Знаковым событием недели стала новость о том, что бывший президент Республики Адыгея, меценат Хазрет Совмен выделил Абхазии 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. С экс-президентом Адыгеи президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры во время своего визита в Москву. Аслан Бжания рассказал о проблемах, которые испытывает Абхазия в настоящее время в связи с пандемией.

Работа продолжается и в мобильном госпитале Минобороны России в Сухуме. По данным на 6 ноября, с 20 октября военные медики Южного военного округа приняли на лечение более 100 пациентов, 17 из которых после успешного проведения лечебно-диагностических мероприятий были выписаны.

За все время работы российские военные медики многопрофильного госпиталя дополнительно провели более 1,5 тысяч исследований по ПЦР-диагностике. Анализы доставляются из городских лабораторий Абхазии, и все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории для доведения гражданам республики.

Второго ноября палаты Очамчырской центральной районной больницы обеспечили мебелью. Власти республики приобрели для ЦРБ Очамчыры 20 медицинских койко-кроватей, 20 тумбочек, 50 наборов постельного белья, штативы для капельниц в количестве 20 штук и 20 матрасов. Также, необходимая мебель была закуплена и для столовой больницы.

По словом главврача больницы Мадонны Кишмария, оказанная помощь облегчит работу медперсоналу, а пациентам будет комфортнее проходить лечение.

Превышение норм гостеприимства

В ночь на пятое ноября в социальных сетях появилось сообщение о том, что замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба пытался изнасиловать врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь.

В посольстве России в Абхазии сообщили, что публикация в социальных сетях проверяется.

Позже, Генеральная прокуратура проинформировала, что в правоохранительные органы Абхазии не поступало заявления о попытке изнасилования врача в Гудауте. "Прокуратура Гудаутского района проводит проверку информации, которая была изложена в социальных сетях", - подчеркнули в ведомстве.

На следующий день, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, выступая на брифинге в пресс-центре Sputnik, попросил журналистов не основываться на непроверенных новостях из анонимных Telegram-каналов и опроверг информацию о попытке изнасилования врача из России.

"Никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей, прибывших на помощь абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящимся на лечении в больнице города Гудаута, не имело места. Это подтверждается и посольством, и руководством администрации президента, и Министерством внутренних дел Абхазии", – подчеркнул Двинянин.

По словам Двинянина, в ночь с 4 на 5 ноября в Гудауте имело место "традиционное абхазское гостеприимство, в данном случае со стороны администрации города Гудаута, на этот раз досадно превысившее норму".

"Инцидент был оперативно урегулирован при посредничестве администрации президента, МВД и Минздрава Республики Абхазия вместе с посольством Российской Федерации в Республике Абхазия", - добавил посол, подчеркнув, что врачи работают в обычном режиме.

На вопрос журналистов, встречались ли представители посольства России с российскими врачами, посол ответил положительно, но детали беседы раскрывать не стал.

Посол напомнил также, что в ответ на запрос Sputnik Абхазия пресс-секретарь посольства дословно ответил следующее: "Нами сейчас проверяется то, что было написано в социальных сетях. Пока проверка не завершена, более детальную информацию мы дать не можем. Также проверяется информация о том, было ли обращение со стороны врача или нет".

Посол осудил вольную трактовку этого комментария, которую допустили некоторые СМИ, и высказал соответствующую претензию к Sputnik Абхазия. Он также попросил журналистов не основываться на фейковых новостях скандального характера Telegram-каналов "типа Мандарин, Апельсин, Фейхоа, Хурма".

"Посольство прекратит общение с теми журналистами и изданиями, которые будут печатать без перепроверки чушь из Telegram-каналов, Facebook и прочих анонимных и провокационных источников. Тем более, когда речь идет о гуманитарной помощи России заболевшим тяжелым вирусом гражданам Абхазии. Безусловно, я выступаю за свободу прессы, но я против ее использования в корыстных и антигуманных целях", – заключил Алексей Двинянин.

Питомник по выращиванию самшита

Радостное событие произошло в Абхазии на неделе, в Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции в Очамчыре открыли питомник по выращиванию самшита, который создан при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Питомник создан для восстановления в Абхазии самшита, пострадавшего из-за самшитовой огневки, которая попала в Абхазию в 2012 году из Сочи. Тогда во время стройки олимпийских комплексов Россия закупила в Италии посадочный материал самшита из Китая, в котором было это насекомое.

"Благодаря поддержке ФАО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мы сегодня открываем самшитовый питомник именно в том месте, в котором он должен находиться, это Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция", - сказал директор Института экологии республики Роман Дбар.

По словам директора АбНИЛОС Виталия Лейба, в Абхазии после нападения огневки осталось около четырех процентов самшита, и ситуация дошла до критического положения.

Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет, растет очень медленно, на несколько сантиметров в год.

Апартаменты для иностранных бизнесменов

Второго ноября в пресс-центре Государственного информагентства "Апсныпресс" прошел круглый стол на тему создания в Абхазии территорий опережающего развития, а также обсуждалась возможность продажи апартаментов иностранным бизнесменам, гражданам России.

Круглый стол был посвящен обсуждению темы, которую еще в середине октября подняла председатель Ассоциации женщин Абхазии и глава президентской комиссии по конституционной реформе Нателла Акаба. Она заявила, что создание территорий опережающего развития и строительство апартаментов окажут позитивное влияние на формирование рабочих мест и активизируют экономический рост в республике. При этом она уточнила, что продажа апартаментов не предполагает получение гражданства и добавила, что Абхазия не может себе позволить раздачу национальных паспортов исходя из того, что численность населения маленькая, и это может привести к демографическому дисбалансу.

Первым свое мнение на встрече 2 ноября высказал член Общественной палаты, предприниматель Абесалом Кварчия, который заметил, что Абхазия должна встать на путь развития, и это должно быть связано с четкой программой.

После выступления Абесалома Кварчия слово взял член Общественной палаты Абхазии Рисмаг Аджинджал, который подверг сомнению необходимость привязки возможности продавать апартаменты к программам по восстановлению депрессивных регионов республики.

Он отметил, что для развития, к примеру, Ткуарчалского района, государство должно предпринять усилия, в частности предоставить налоговые льготы бизнесменам и инвесторам.

"Есть прекрасная схема, созданная Владиславом Ардзинба: если человек хочет начать какой-то бизнес в Абхазии, создается совместное предприятие. Если человек много вкладывает в Абхазию, то вопрос гражданства тоже решается, деловые партнеры иностранца идут к президенту, обосновывают необходимость предоставления гражданства. Затем комиссия при президенте рассматривает вопрос", - сказал Аджинджал.

Другие формы продажи недвижимости в республике иностранным гражданам член Общественной палаты считает недопустимыми. В поддержку своей точки зрения он привел пример, когда палестинцы стали массово продавать свои дома израильтянам.

Общественный деятель Кадыр Аргун поддержал Рисмага Аджинджал. Он также считает, что предоставление апартаментов иностранным бизнесменам для развития их бизнеса в регионах Абхазии не принесет пользы республике. Он уверен, что для восстановления экономического потенциала районов страны нужно использовать те ресурсы, которые есть в стране – вода, лес, сельское хозяйство и так далее.

Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии, доктор экономических наук Заур Шалашаа сказал о том, что в республике есть как положительные, так и отрицательные примеры совместного предпринимательства абхазских и российских бизнесменов. В пример он привел сотовые компании, которые много лет работают в республике.

Коснулся экономист и стратегии развития Абхазии до 2025 года, которая была разработана в Центре стратегических исследований при президенте страны.

Мнение по заявленной теме круглого стола высказала и юрист Фрида Лазба, которая заметила, что вопрос продажи жилищного ресурса страны вызывает страх у определенной части населения Абхазии.

"Цель идеи в продаже апартаментов состоит в том, чтобы уйти от привязки гражданства с приобретением жилья. У нас процветает нелегальный рынок недвижимости, оформляют на абхазцев, приобретают иностранцы, и государство от этого ничего не получает и не получают граждане Абхазии. Единственное, эта нелегальная система дает возможность приехать сюда людям, покупать товары и так далее, таким образом расширять потребительский рынок. Но мы же должны легализовать это", - говорит Лазба.

Своим мнением поделилась и журналист, член Общественной палаты Надежда Венедиктова. Она убеждена, что для развития экономики в районах нужно повышать предпринимательскую активность сельского населения, чтобы средства оставались в республике, а не вывозились за ее пределы.

Экспорт цитрусовых

Экспорт цитрусовых в Абхазии продолжается, к началу недели показатели составляли более 700 тонн цитрусовых с середины сентября. К середине октября было ввезено порядка 250 тонн цитрусовых и 50 тонн фейхоа. В прошлом году за аналогичный период было ввезено всего 20 тонн цитрусовых и 30 тонн фейхоа.

Так как цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке.

По итогам 2019 года в течение октября-февраля на российско-абхазской границе было оформлено порядка 14 тысяч тонн цитрусовых. В 2018 году - порядка 37 тысяч тонн цитрусовых.

Уголовные дела

Третьего ноября прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело в отношении заместителя начальника СИЗО МВД Абхазии майора милиции Дмитрия Миквабия, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Миквабия подозревается в превышении должностных полномочий, и приказом главы МВД отстранен от занимаемой должности.

По данным следствия, Миквабия в соответствии с законом мог разрешить обвиняемому свидание с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов и только на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

Однако Миквабия, 25 октября, заступив на суточное дежурство и являясь ответственным дежурным, без разрешения суда и документа, удостоверяющего личность, предоставил Сичинава суточное свидание с содержащимся в СИЗО Зухба.

По предварительным данным, о смерти в комнате суточных свиданий СИЗО МВД гражданки Сичинава А.Т., 2001 года рождения, жительницы города Сухум, стало известно утром 26 октября. Известно, что она прибыла вечером 25 октября к подсудимому Зухба А.А., 1987 года рождения. Тело женщины было обнаружено самим же подсудимым, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В тот же день, третьего ноября, генеральная прокуратура Абхазии завершила предварительное расследование по уголовному делу в отношении сотрудников ГАИ Саида Гарцкия и Сасрыквы Чедия и направила дело в Гудаутский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Гарцкия и Чедия решением Сухумского городского суда были заключены под стражу на один месяц.

Сотрудники ГАИ были задержаны в ходе проведения сотрудниками Службы государственной безопасности оперативного эксперимента при получении взятки.

По данным Генпрокуратуры, 11 сентября лейтенант милиции Саид Гарцкия и старший лейтенант милиции Сасрыква Чедия, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, на стационарном посту ГАИ "Бамбора" Гудаутского района получили взятку в семь тысяч рублей.

Они выявили нарушение правил дорожного движения, но за денежное вознаграждение не стали составлять протокол об административном правонарушении, "что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства".

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Злоупотребление должностными полномочиями наказывается штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от одного до четырех лет.

Первый снег в горах

О приближении зимы природа напомнила в начале недели, второго ноября первый снег выпал в горах Абхазии.

"Для этого времени года выпало не много снега. Буквально пять-восемь сантиметров. Такой же снег на территории урочища Ауадхара выпал в прошлом году 23 сентября. В этом году первый снег выпал на пять недель позже", – рассказал директор пансионата "Ауадхара" Астан Аристава.

Дорогу на Ауадхару не замело. Однако, несмотря на это, непогода напугала туристов, которые отдыхали в пансионате.

"Дороги чистые, никаких проблем. Морозов тоже пока нет. Но у нас с 28 октября пансионат был полностью забит, у нас останавливалась съемочная группа. Когда погода испортилась, они уехали, хотя планировали оставаться до 4 ноября. Уехали, потому что сейчас несъемочная погода", – добавил Аристава.

В Абхазии в последние дни заметно похолодало. Как рассказала Sputnik специалист отдела гидрометеорологии Диана Трапш, в целом погода в республике в первой декаде ноября будет характеризоваться периодическими прохождениями холодных атмосферных фронтов.

Однако, несмотря на это, в последнем месяце осени еще возможны теплые дни. Максимальная температура будет достигать от 20 до 25 °С. Температура морской воды – от 18 до 20 °С. В конце ноября ожидаются частые штормы на море.