Новости по теме электроснабжение

Энергосистема Крыма больше недели работала в изолированном режиме. Сторонники блокады Крыма на Украине не допускали ремонтников к поврежденным опорам ЛЭП.
Электроэнергию с материковой России получили жители восточной части Крыма, но ее перераспределение помогло сократить отключения света в других регионах.
Мустафа Джемилев, лидер незарегистрированной организации "Меджлис крымско-татарского народа" является организатором подрыва, убежден вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.