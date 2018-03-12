Новости по теме грипп

С наступлением похолоданий в Абхазии ожидается вспышка нового для республики гонконгского вируса, от которого в стране началась массовая вакцинация.
Вакцинация от гонконского и свиного гриппа продлится около месяца, сообщила корреспонденту Sputnik главврач Детской сухумской поликлиники Ада Абухба.
Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов рассказал о спаде числа острых респираторных заболеваний и гриппа в ходе брифинга в пятницу 19 февраля.
Карантин по острым респираторным заболеваниям в дошкольных и школьных учебных учреждениях города Гал продлили с 16 февраля до 25 февраля, сообщили в администрации Галского района.
У пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями определенным образом снижен иммунитет, поэтому ему необходимо защищаться от вирусных инфекций, заявил главный кардиохирург Минздрава РФ.
Грипп — инфекционная болезнь, которая вызывается вирусом. Врачи не рекомендуют самолечение при обнаружении симптомов гриппа.
По словам министра, в Абхазии не было случаев заболевания свиным гриппом.
По словам главного государственного санитарного врача по столице Елены Андреевой, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по Москве превысил эпидемический порог на 37,8 процентов. В связи с эпидемией планируется принять меры по нераспространению заболевания для организаций Москвы и образовательных учреждений.
Главное, при первых признаках заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью, сообщил министр здравоохранения Андзор Гоов на пресс-конференции в АРСМИРА во вторник 26 января, на которой подвел итоги проделанной работы за 2015 год и поделился планами работы министерства на 2016 год.
Карантин по острым респираторным заболеваниям, объявленный Министерством здравоохранения Абхазии, будет действовать с 26 января по 15 февраля 2016 года.
Карантин по острым респираторным заболеваниям, объявленный Министерством здравоохранения Абхазии, будет действовать с 26 января по 15 февраля 2016 года.
Главный специалист Москвы по инфекционным болезням Николай Малышев на мультимедийной пресс-конференции в ММПЦ рассказал, кто подвергается наибольшему риску заболеть свиным гриппом и что нужно делать для профилактики недуга.
В настоящее время на вирус свиного гриппа приходится 42 процента от числа всех заболевших в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Показатель числа заболевших гриппом в Абхазии не превышает эпидемиологический порог, не наблюдается еще даже вспышки заболеваний, сообщила главный санитарный врач Сухума и Сухумского района Алла Беляева.
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