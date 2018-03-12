Новости по теме лето

Из-за ухудшения отношений России и Латвии, поток туристов в этот прибалтийский курорт резко снизился. Российские туристы отдают предпочтения другим курортам, в частности, в пятерку наиболее популярных стран среди российских граждан входит Абхазия. О том, как проходит курортный сезон в Латвии рассказал Николай Константинов.