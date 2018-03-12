Новости по теме минздрав

Врач по гигиене питания Республиканской санитарно-эпидемиологической станции Минздрава Абхазии Татьяна Торопова рассказала Sputnik, что проверка объектов общественного питания на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам начнется с середины апреля.
Принятый в феврале текущего года закон "О защите матери и нерожденного ребенка" в Абхазии запретил аборты в стране, чтобы решить демографические проблемы республики.
По состоянию на 27 января, от последствий гриппа скончались 107 человек. В данный момент пик эпидемии пройден, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.