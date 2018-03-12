Новости по теме непогода

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в столичном регионе, 27 февраля "Аэрофлот" отменяет рейсы из "Шереметьево" в Самару, Уфу, Нижнекамск, Казань, Мурманск, Воронеж, Анапу, Берлин и обратно.
Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, на федеральных трассах развернуты мобильные пункты обогрева для водителей, а Росавиация приняла дополнительные меры по обеспечению безопасной работы аэропортов.
С 30 декабря по 11 января с травмами различной степени тяжести в Республиканскую больницу в общей сложности поступило 54 человека.
Рейсы из Москвы и обратно отменят из-за возможного усиления ветра и снегопада в столичном регионе, говорится в сообщении авиакомпании.
На север Центрального федерального округа с запада России переместится глубокий циклон, который принесет с собой сильный снег и ветер. На дорогах округа гололедица, снежные заносы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.