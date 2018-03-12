Новости по теме теракт

По данным властей, взрыв произвела террористка-смертница, которая стала единственной погибшей.
Американский эксперт по вопросам национальной безопасности Джош Рогин побывал в брюссельском аэропорту за сутки до теракта и обратил внимание на работу служб безопасности.
Бельгийская телерадиокомпания, ссылаясь на источники в полиции, назвала имена боевиков, совершивших самоподрыв в международном аэропорту Брюсселя.
На видео Ивановой показано место оцепления, у которой стоят репортеры, в ожидании информации о трагических последствиях терактов и ходе расследования.
По мнению политолога Ростислава Ищенко, выгоду от атаки на Брюссель может получить кто угодно, и совершенно необязательно это будут исламисты.
Терроризм можно победить только за счет устойчивого и всеобъемлющего подхода, включающего активное участие и сотрудничество субъектов государства и общества, считают глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и генсек организации Ламберто Заньер.
Взрыв прогремел в воскресенье вечером на автобусной остановке вблизи одного из офисов премьер-министра Турции в самом центре турецкой столицы в момент большого скопления людей.
В полиции сказали, что вооруженное нападение, уже четвертое по стране за день, вероятно, было терактом.
В результате нескольких терактов в воскресенье в южном пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 46 человек, 115 получили ранения.
Теракт мог быть провокацией турецкой Партии справедливости и развития. "Им нужен предлог для обстрелов сирийских курдов и оправдания наземной операции", считает председатель Международного союза курдских общественных объединений.
Основными жертвами теракта, который произошел на оживленном перекрестке в центре турецкой столицы, стали военнослужащие, но пострадали также и жители Анкары, находившиеся в районе инцидента.
Крупный теракт произошел в центре турецкой столицы, на оживленном перекрестке недалеко от зданий парламента, генштаба и общежития для военных подорвался заминированный автомобиль. Смотрите кадры с места происшествия.
В результате теракта ранения получил 61 человек, все пострадавшие находятся в больницах Анкары. По словам вице-премьера Турции, сегодняшний теракт - это нападение не только на военных, но на весь народ страны.
То, что произошло 31 октября 2015 года над Синаем с самолетом А321, на борту которого находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, было терактом, считает глава ФСБ РФ Александр Бортников
По меньшей мере 45 человек погибло в результате трех взрывов в Дамаске, ранены 110 человек. Взрывы произошли в шиитском районе Куу-ас-Судан в Саида Зейнаб.
Теракт произошел на въезде в город у торговых рядов рынка. Ранения получили порядка 30 человек, семь из них - в критическом состоянии.
Террористы взорвали заминированный автомобиль возле госпиталя в центре сирийского города Хомс, есть жертвы среди мирного населения.
В Калифорнии в среду вечером произошла стрельба. По предварительным данным, погибли до 14 человек, еще 17 получили ранения.
Российский премьер, комментируя ситуацию, назвал наиболее тяжелые последствия этого инцидента для отношений между двумя странами.
Мустафа Джемилев, лидер незарегистрированной организации "Меджлис крымско-татарского народа" является организатором подрыва, убежден вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек.
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