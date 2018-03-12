Новости по теме вакцинация

Вакцинация от гонконского и свиного гриппа продлится около месяца, сообщила корреспонденту Sputnik главврач Детской сухумской поликлиники Ада Абухба.
Начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа сообщил Sputnik, что для ежегодной вакцинации домашних животных закуплено 40 тысяч доз вакцины
Институт вирусологии Минздрава разрабатывает вакцину, которая позволит защитить население от вируса Зика, напомнила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 49,4 на 10 тысяч населения (эпидемический порог текущей недели 39,6 на 10 тысяч населения), что выше эпидемического порога на 24,7 процентов, сообщил региональный Роспотребнадзор.
Впервые за более чем 20 лет Государственная ветеринарная служба Абхазии начала реализацию программы по туберкулинизации крупного рогатого скота.
Рабочее совещание по вакцинации прошло в Министерстве здравоохранения Абхазии в пятницу. В нем приняли участие педиатры из всех районов республики.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.