Новости по теме вакцинация

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 49,4 на 10 тысяч населения (эпидемический порог текущей недели 39,6 на 10 тысяч населения), что выше эпидемического порога на 24,7 процентов, сообщил региональный Роспотребнадзор.