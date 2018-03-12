Новости по теме ветераны

Один из героев проекта Sputnik Абхазия "Лица Победы", посвященного 70-летию Победы в ВОВ, Валерий Агума ушел из жизни на 92 году.
9 Мая по всей республике прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Он не любил носить ордена и медали и никогда не рассказывал о своих подвигах. О храбрости и доблести своего деда, ветерана Великой Отечественной войны, рассказала его внучка пресс-секретарь Sputnik Абхазия Анна Гамисония.
Об участии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов танкиста Дмитрия Цугба рассказала корреспонденту Sputnik его внучка Мактина Цугба.
О том, как во время одного из сражений под Смоленском ее раненого дедушку в бессознательном состоянии, решив, что он уже мертв, погрузили в транспорт и увезли, рассказывает выпускающий редактор Sputnik Абхазия Изольда Хагба.
О тяжелой дороге военных лет, о мужественных поступках и отваге своего дедушки, ветерана Великой Отечественной войны, рассказала выпускающий редактор Sputnik Лорена Адлейба.
О молодой абхазке и ее фронтовой судьбе в годы Великой Отечественной войны рассказывает ее родственница, корреспондент Sputnik Инна Джения.
Около 200-300 выходцев из Абхазии пройдут с "Бессмертным полком", предполагает автор идеи, заместитель председателя Московской абхазской диаспоры Руслан Хагба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей о ветеране Отечественной войны 1992-1993 годов Адгура Джения.
Раз в полгода Фонд поддержки раненых, ставших инвалидами в ходе боевых действий на территории Южной Осетии в 1989-2008 годах, будет присылать ампутантов для получения специализированной помощи в Абхазии, сообщил Бадри Агрба.
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Леонид Боджгуа поделился воспоминаниями об участии в Мартовском наступлении 1993 года.
По версии следствия, неоднократно судимый мужчина преследовал пенсионерку от автобусной остановки до ее дома, затем зашел с ней в подъезд, избил и ограбил.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Кавказа Атрышба, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Заслуженного артиста Абхазии Гуагуа Айба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Владимира Квеквескири, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Заслуженного артиста Республики Абхазия, кавалера ордена Леона.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Мухамеда Бли, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, удостоенного звания "Герой Абхазии".
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Мухамеда Бли, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, удостоенного звания "Герой Абхазии".
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Рафаэля Айба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалера Ордена Леона.
Ветераны войны, руководство страны, общественность, школьники возложили цветы и венки к Мемориалу Славы в День Победы.
Андрей Айба, названный именем отца, погибшего в мартовском наступлении 1993 года, родился в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября 1993 года. Корреспондент Sputnik Наала Авидзба узнала историю рождения и яркие воспоминания ровесника Победы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.