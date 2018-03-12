Новости по теме Рицинский Реликтовый Национальный Парк (РРНП)

Панорама "Гегский водопад" в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама Голубого озера продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Накануне Дня Победы Рицинский реликтовый национальный парк передал 10 кондиционеров Республиканскому реабилитационному центру в Гагре для инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.
3D панорама вида на озеро Рица продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Рицинский реликтовый национальный парк в 2015 году посетило в три раза больше отдыхающих, чем в прошлом году.
Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказала Sputnik о доходах Нацпарка за лето 2015 года.
Выставка "Млечный путь", посвященная добровольцам, оказавшим помощь республике в ходе Отечественной войны народа Абхазии, открылась на Рице. Ее автор, художник Виссарион Цвижба, представил 50 картин, написанных гуашью и маслом.
В Абхазии расположено пять сталинских дач - на Холодной речке, в Новом Афоне, в поселке Мюссера, в Сухуме и еще одна в заповедном уголке на озере Рица.
Рицинский реликтовый национальный парк (РРНП) расположен в горной части Абхазии, на южном склоне главного Кавказского хребта в пределах рек Геги и Пшица.
Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказла Sputnik о доходах нацпарка за первый месяц лета.
Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный Комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной Администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта было проведено семь экскурсий по республике для молодых людей, которые ранее не посещали многие знаменитые достопримечательности страны.
Проект "Абхазия глазами молодежи", организованный Комитетом по вопросам молодежи и спорта столичной Администрации, завершился в воскресенье 28 июня. В рамках проекта было проведено семь экскурсий по республике, в которых приняли участие сотни молодых людей из различных уголков Абхазии.
Владельцы магазинов, ресторанов и кафе в Рицинском реликтовом национальном парке приступили к работе.
Воздействие гербицидами неэффективно, а последствия борьбы с помощью китайского жука эулофита недостаточно изучены.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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