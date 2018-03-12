Новости по теме БРИКС

В рамках медиафорума государств-участников БРИКС "Пути создания общего информационного пространства БРИКС" руководители ведущих СМИ объединения подписали меморандумы о намерении создать новостную ленту и радио БРИКС.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Банк развития БРИКС должен сначала наметить свои практические приоритеты и начать функционировать, хотя Греция также будет обсуждаться, но не в контексте подключения к банку.
На официальной странице председательства России в БРИКС будут размещаться наиболее важные новостные материалы, интервью и экспертные мнения.
БРИКС, по мнению замминистра обороны Греции, объединение, которое будет играть решающую роль в обеспечении стабильности и мира в многополярном мире.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.