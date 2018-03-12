Новости по теме Александр Лукашенко

В результате прошедших 24 апреля 2015 года в Тбилиси переговоров между Александром Лукашенко и Георгием Маргвелашвили ими было подписано совместное заявление, в котором, по сообщению грузинской прессы, выражается приверженность уважению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ.