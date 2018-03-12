Новости по теме Александр Лукашенко

Выборы президента Белоруссии состоялись 11 октября. Лукашенко, возглавляющий республику с 1994 года, снова одержал на них убедительную победу, набрав 83,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Главы двух государств обсудят несколько важных вопросов, в том числе возможность создания российской авиабазы в Белоруссии.
Действующего главу государства поддержали 83,49 процента электората.
В результате прошедших 24 апреля 2015 года в Тбилиси переговоров между Александром Лукашенко и Георгием Маргвелашвили ими было подписано совместное заявление, в котором, по сообщению грузинской прессы, выражается приверженность уважению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ.
Вопрос важности проведения встречи глав России и Грузии на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с грузинским коллегой не поднимался, заявил советник президента Грузии Тенгиз Пхаладзе.
Глава администрации президента Грузии Давид Патарая, подчеркивая значимость визита Лукашенко в Грузию, отметил, что страны намерены заключить "множество" соглашений.
Вопросы, которые будут обсуждаться на встрече, в Кремле не сообщили. Президенты могут поднять тему интеграции в рамках ЕАЭС.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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