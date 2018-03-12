Новости по теме Дмитрий Песков

Контрмеры, которые объявил Минтранс, безусловно, вынужденные. Это абсолютно возмутительно, когда при попустительстве властей на Украине подобный беспредел творится в отношении наших перевозчиков, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Приостановка межсирийских переговоров повлияет на дискуссии в рамках Международной группы поддержки Сирии, встреча которой состоится 11 февраля в Мюнхене, заявил ранее представитель МИД РФ.
В результате минометного обстрела террористами ИГ воинского гарнизона, где дислоцируется одно из соединений сирийской армии, военный советник получил смертельное ранение, сообщает Министерство обороны.
Авиасообщение между Россией и Египтом приостановлено до создания необходимых условий безопасности, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Минфина США ранее назвал президента России "олицетворением коррупции". Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что подобное обвинение бросает тень на само американское ведомство.
Реализация Минских соглашений находится в плачевном состоянии, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия со своей стороны всячески старается способствовать имплементации договоренностей, подчеркнул он.
Пока рано говорить о том, будет ли нынешний глава ЦИК Владимир Чуров включен в президентский список во время перевыборов комиссии в марте 2016 года, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вторжения на территорию Турции не было, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле не подтвердили факт обращения России в ФБР с просьбой подключиться к расследованию крушения А321. Активизация контактов между Россией и США по борьбе с терроризмом возможна, сказал Сергей Иванов. США уже получили запрос Египта о включении в команду экспертов по двигателям самолета, которые были произведены американской компанией.
НАТО обсуждает очередное расширение военного присутствия альянса на границах с Россией.
Переговоры Асада в Москве были длительными и прошли в узком и расширенном составе с участием членов высшего руководства России. В беседе с Путиным президент Сирии выразил надежду на то, что победа над терроризмом будет одержана.
Путин не стал общаться с журналистами после встречи «Нормандской четверки» в Париже, дабы избежать неверных трактовок своих слов, отметил пресс-секретарь главы российского государства.
По словам пресс-секретаря главы государства, переговоры будут продолжаться для налаживания механизмов обмена информацией по ситуации в Сирии между Москвой и Вашингтоном.
Гипотетически рассуждать об участии российских военных в операции против "Исламского государства" сложно, однако руководство РФ рассмотрит соответствующий запрос Дамаска, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Предварительная жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет в субботу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Правительство ранее одобрило индексацию пенсий ниже уровня фактической инфляции, как это предусмотрено законом. Вопросы индексации затрагивались на встрече президента и премьер-министра, но решение еще не принято, заявил Дмитрий Песков.
Украина уже давно стала местом, где опасно и трудно работать представителям СМИ, причем не только российским, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Киев не выполняет должным образом Минские договоренности, ситуация с имплементацией "Минска-2" опасная, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Пресс-служба Южного военного округа заявила в четверг о том, что мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные и спецподразделения российских вооруженных сил провели учения с боевой стрельбой в Южной Осетии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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