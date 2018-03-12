Новости по теме безопасность

Специалисты Flydubai находятся на месте крушения Boeing 737-800 и постараются предоставить результаты как можно быстрее, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор компании Гейт аль-Гейт.
Основные ошибки экипажей воздушных судов и факторы, увеличивающие вероятность авиакатастроф в инфографике РИА Новости.
Голосование по проекту может состояться на следующей неделе, но в нем очень много деталей и дополнений, которые нужно проанализировать, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев.
Президент России выбрал правильную стратегию, выступая на стороне действующей сирийской власти, и российский народ должен поддержать его, заявил глава Чечни.
Подвергшиеся атаке заинтересованы в информации, которая могла бы открыться путем взлома iPhone одного из нападавших, но компания заявила, что не намерена этого делать.
Страны-члены Евросоюза считают нужным создать специальные зоны безопасности для мирных жителей в Сирии, в которых бы ни одна из сторон-участниц конфликта не проводила налеты, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
О попытках Запада создавать очаги напряженности по периметру российских границ, пытаясь вовлечь Москву в конфликты с соседями, рассказал Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Своим мнением о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга России "пересмотреть свое решение о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами" поделился со Sputnik Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба.
Цель праздника – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий и мобильных телефонов, особенно среди детей и молодежи во всем мире. В 2016 году этот день приходится на 9 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
В заявлении СБ также заявил об угрозе международному миру и безопасности, которую представляет терроризм и призвали стороны к конструктивному разговору.
Спикер Госудумы также отметил, что РФ и Египет продолжат сотрудничество в области международной и региональной безопасности.
Взаимодействие с государствами - участниками СНГ по различным аспектам оказывает стабилизирующую общую обстановку как в самих государствах, так и регионах, граничащих с ними, говорится в комментарии заместителя секретаря Совбеза РФ.
Последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН еще придется уточнять, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в резолюции также четко оговорено, что террористам за столом переговоров не должно быть места.
О том, как противоречия между участниками интеграционных процессов на евразийском пространстве, вызванные в том числе внешним воздействием, пока не позволяют оперативно решать поставленные задачи надлежащим образом, рассказал Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Президент Рауль Хаджимба встретился с заместителем Секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым во вторник.
КНДР смогла стать ядерной державой, которая в состоянии применить оружие массового поражения в целях надежной защиты своего суверенитета и национального достоинства, заявил Ким Чен Ын.
Ранее стало известно, что индийский штат Гоа исключен из списка безопасных мест для российских туристов. Причиной решения назывался, в частности, рост числа стычек между туристами и местными жителями. Отмечалось, что мера не была связана с террористической угрозой. Эту информацию прокомментировала советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.
Министр обороны Абхазии прокомментировал подписанное соглашение об Объединенной группировке войск Абхазии и России.
Ограничительные меры в отношении Турции будут представлены общественности сразу после подписания правительством проекта. Введение визового режима с Турцией не влияет на порядок въезда турецких граждан в Российскую Федерацию, им необходимо будет получить визу, отметил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.