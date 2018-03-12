Новости по теме законы

Общественные палаты Абхазии и Свердловской области договорились о сотрудничестве.
Нарушителям закона придется заплатить штраф от 20 до 150 тысяч рублей или отсидеть в тюрьме два месяца за распространение и употребление запрещенных курительных смесей и табака.
Представители малого и среднего бизнеса организовали митинг с требованием доработать налоговое законодательство республики.
Представители среднего и малого бизнеса Абхазии утверждают, что налоговые структуры оказывают давление на бизнесменов.
Солнечная и ветряная виды энергии могут стать альтернативными источниками энергии в Абхазии, считает член-корреспондент АНА Абхазии Анатолий Марколия.
Настоящий Закон принимается в целях обеспечения всеобщего осуществления прав и свобод человека, а также реализации государственной власти в соответствии с принципом добросовестного управления, говорится в сообщении пресс-службы.
Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Бганба провел пресс-конференцию в среду 10 февраля, на которой затронул вопрос реформы системы местного самоуправления.
Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Бганба провел пресс-конференцию в среду 10 февраля, на которой подвел итоги работы Парламента на зимней сессии.
Очередное заседание зимней сессии Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия состоялось в среду 10 февраля, на котором обсудили внесение изменений в поправку к закону об НДС.
Представители исполнительной власти и бизнес-сообщества Абхазии провели дискуссии по поправкам к закону об НДС, принятым ранее Парламентом страны.
Совещание президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба с главами районных администраций по вопросам памятников историко-культурного наследия прошло в пятницу 5 января.
Представитель главы государства в Парламенте, первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба рассказал в интервью Sputnik об изменениях в законодательстве, связанных с реформированием местного самоуправления и управления в Республике Абхазия.
Схему получения вновь назначаемых российских пенсий и пути решения проблемы незаконного получения денежных средств умерших пенсионеров их родственниками обсудили в Кабинете министров.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом окончательном чтении закон "О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района" в среду 3 февраля.
Заместитель председателя Союза армян Абхазии, Герой Абхазии Галуст Трапизонян рассказал Sputnik о перспективе продажи жилья российским гражданам.
Закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" был принят Народным Собранием-Парламентом Абхазия 29 декабря 2015 года.
Новый порядок назначения глав местных администраций определили в Парламенте Абхазии. Собрание в срок, не превышающий 30 дней со дня предоставления кандидатуры президентом, принимает решение о даче согласия на его назначение.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.